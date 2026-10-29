W Japonii klub baseballowy Fukuoka SoftBank Hawks pokonał Yokohama DeNA BayStars 4:2 w czwartym meczu Japan Series w Fukuoce, kończąc serię finałową zwycięstwem 4:0 bez porażki. Zespół drugi rok z rzędu zdobył tytuł mistrza Japan Series, informuje The Japan Times.

Powrót po stracie dwóch punktów

BayStars objęli prowadzenie już w pierwszej zmianie dzięki dwupunktowemu home runowi Keity Sano. W czwartej zmianie Yudai Yamamoto wyrównał wynik dwupunktowym triplem, a Yuki Yanagita wyprowadził Hawks na prowadzenie singlem przynoszącym punkt. W szóstej zmianie Yamamoto dodał kolejny punkt po sacrifice fly.

Closer Kazuki Sugiyama rozegrał dziewiątą zmianę i zanotował trzeci save w serii. Menedżer Hawks Hiroki Kokubo powiedział, że zespół rozpoczynał sezon z celem zdobycia dwóch kolejnych mistrzostw Japan Series, po uprzednim trzecim z rzędu zwycięstwie w Lidze Pacyfiku.

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Niepokonane play-offy i tytuły franczyzy

W sezonie zasadniczym SoftBank trzeci rok z rzędu wygrał Ligę Pacyfiku, wyprzedzając najbliższego rywala o 11,5 meczu. W play-offach klub wygrał wszystkie siedem spotkań rozegranych na boisku. Uwzględniając automatyczną przewagę dwóch zwycięstw w finałowej fazie Climax Series, oficjalny bilans zespołu w postseason wyniósł 9-0.

Pierwsze trzy mecze Japan Series zakończyły się po dodatkowych zmianach, co wydarzyło się po raz pierwszy w historii finału. Najbardziej wartościowym zawodnikiem serii został Tomoya Masaki, który zaliczył siedem hitów w 16 podejściach do pałki i zdobył dwa solowe home runy. Dla Hawks był to 13. tytuł w historii franczyzy: klub zrównał się z Seibu Lions pod względem drugiej największej liczby tytułów, podczas gdy rekord należy do Yomiuri Giants z 22 tytułami.

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