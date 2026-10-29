В Японии бейсбольный клуб «Фукуока СофтБанк Хокс» победил «Йокогама ДеНА Бейстарз» со счетом 4:2 в четвертом матче Japan Series в Фукуоке и завершил финальную серию сухой победой 4:0. Команда второй год подряд завоевала титул победителя Japan Series, сообщает The Japan Times.

Возвращение после двух пропущенных пробежек

«Бейстарз» вышли вперед уже в первом иннинге благодаря двухочковому хоум-рану Кейты Сано. В четвертом иннинге Юдай Ямамото сравнял счет триплом, принесшим две пробежки, а Юки Янагита вывел «Хокс» вперед результативным синглом. В шестом иннинге Ямамото добавил еще одну пробежку жертвенным флаем.

Клоузер Кадзуки Сугияма отыграл девятый иннинг и оформил третье сохранение в серии. Менеджер «Хокс» Хироки Кокубо заявил, что команда начинала сезон с целью завоевать два чемпионства Japan Series подряд, а до этого — в третий раз подряд выиграть Тихоокеанскую лигу.

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Непобежденный плей-офф и титулы франшизы

В регулярном сезоне «СофтБанк» в третий раз подряд стал победителем Тихоокеанской лиги, опередив ближайшего соперника на 11,5 игры. В плей-офф клуб выиграл все семь матчей, проведенных на поле. С учетом автоматического преимущества в две победы в финальной стадии Climax Series официальный результат команды в постсезоне составил 9:0.

Первые три матча Japan Series завершились в дополнительных иннингах — впервые в истории финала. Самым ценным игроком серии стал Томоя Масаки, который сделал семь хитов в 16 выходах на биту и выбил два сольных хоум-рана. Для «Хокс» этот титул стал 13-м в истории франшизы: клуб сравнялся с «Сейбу Лайонс» по второму показателю, тогда как рекорд принадлежит «Йомиури Джайентс» с 22 титулами.

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