在日本，福冈软银鹰队在福冈举行的日本大赛第四场比赛中以4比2击败横滨DeNA海湾之星队，以4比0横扫结束总决赛系列赛。该队连续第二年夺得日本大赛冠军，《日本时报》报道。

在失掉两分后实现逆转

海湾之星队凭借佐野惠太在第一局的两分本垒打率先取得领先。第四局，山本裕大凭借带有两分打点的三垒安打扳平比分，柳田悠岐则以一支打点一垒安打帮助鹰队取得领先。第六局，山本通过一记牺牲高飞球再添一分。

终结者杉山一树投完第九局，拿下自己在该系列赛中的第三次救援成功。鹰队主教练小久保裕纪表示，球队在赛季开始时的目标是连续赢得两届日本大赛冠军，而在此之前是连续第三次赢得太平洋联盟冠军。

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不败季后赛与球队冠军头衔

在常规赛中，软银连续第三年赢得太平洋联盟冠军，领先最接近的对手11.5个胜场。在季后赛中，俱乐部赢下了在场上进行的全部七场比赛。计入在高潮系列赛最终阶段自动获得的两场胜利优势，该队季后赛官方战绩为9胜0负。

日本大赛的前三场比赛均进入延长局，这是决赛历史上的首次。正木智也当选系列赛最有价值球员，他在16次打席中击出7支安打，并轰出两支阳春本垒打。这是鹰队队史第13个冠军头衔，球队追平西武狮队，并列冠军数第二多；纪录由拥有22个冠军头衔的读卖巨人队保持。

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