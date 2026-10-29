W Milwaukee menedżer klubu baseballowego Milwaukee Brewers, Pat Murphy, poprowadził zespół do pierwszego w jego historii tytułu World Series. W serii do czterech zwycięstw Brewers pokonali Tampa Bay Rays w pięciu meczach, informuje The Independent.

Do 68. urodzin Murphy'ego pozostawał niespełna miesiąc. Został menedżerem Brewers w listopadzie 2023 roku po tym, jak poprzedni trener, Craig Counsell, opuścił klub i objął Chicago Cubs. Wcześniej Murphy pracował jako trener ławki rezerwowych Milwaukee od października 2015 roku do końca sezonu 2023.

Zawał serca i powrót

1 sierpnia 2020 roku Murphy przeszedł zawał serca podczas treningu na American Family Field w Milwaukee. Z tego powodu opuścił znaczną część sezonu skróconego przez pandemię. Sześć lat po tym zdarzeniu opuścił stadion już jako mistrz World Series.

Podczas pracy w Brewers Murphy wprowadził wewnętrzną grę Check Game. Zawodnicy, pracownicy klubu, a nawet właściciel Mark Attanasio otrzymują oznaczenie na tablicy za słowa lub działania, które zdaniem menedżera świadczą o egoizmie zamiast bezinteresowności.

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Kariera przed MLB

Przed pracą w Major League Baseball Murphy trenował drużyny uniwersyteckie. Prowadził zespoły Notre Dame w latach 1988–1994 oraz Arizona State University w latach 1995–2009, odnosząc łącznie dokładnie 1000 zwycięstw na poziomie akademickim.

Murphy opuścił stanowisko na Arizona State University podczas dochodzenia NCAA. W grudniu 2010 roku NCAA ograniczyła na rok jego działalność trenerską w sporcie akademickim. Organizacja oświadczyła, że nie zapewnił odpowiedniego nadzoru nad przestrzeganiem zasad NCAA.

W tym samym roku Murphy dołączył do San Diego Padres jako specjalny asystent, a później prowadził drużyny farmerskie klubu. W czerwcu 2015 roku został tymczasowym menedżerem Padres po zwolnieniu Buda Blacka, a zespół zakończył ten odcinek sezonu bilansem 42 zwycięstw i 54 porażek.

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