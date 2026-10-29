В Милуоки менеджер бейсбольного клуба «Милуоки Брюэрс» Пэт Мерфи привёл команду к первому в её истории титулу Мировой серии. В серии до четырёх побед «Брюэрс» обыграли «Тампа-Бэй Рейс» за пять матчей, сообщает The Independent.

До 68-летия Мерфи оставалось менее месяца. Он стал менеджером «Брюэрс» в ноябре 2023 года после того, как предыдущий наставник Крейг Каунселл покинул клуб и возглавил «Чикаго Кабс». До этого Мерфи работал тренером скамейки запасных «Милуоки» с октября 2015 года до завершения сезона 2023 года.

Сердечный приступ и возвращение

1 августа 2020 года Мерфи перенёс сердечный приступ во время тренировки на American Family Field в Милуоки. Из-за этого он пропустил значительную часть сокращённого пандемией сезона. Спустя шесть лет после этого случая он покинул стадион уже чемпионом Мировой серии.

Во время работы в «Брюэрс» Мерфи ввёл внутреннюю игру Check Game. Игроки, сотрудники клуба и даже владелец Марк Аттанасио получают отметку на доске за слова или действия, которые, по мнению менеджера, демонстрируют эгоизм вместо самоотверженности.

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Карьера до MLB

До работы в Главной лиге бейсбола Мерфи тренировал университетские команды. Он возглавлял команды Нотр-Дама в 1988–1994 годах и Университета штата Аризона в 1995–2009 годах, одержав в общей сложности ровно 1000 побед на студенческом уровне.

Мерфи покинул должность в Университете штата Аризона во время расследования NCAA. В декабре 2010 года NCAA на год ограничила его тренерскую деятельность в студенческом спорте. Организация заявила, что он не обеспечил надлежащий контроль за соблюдением правил NCAA.

В том же году Мерфи присоединился к «Сан-Диего Падрес» в качестве специального ассистента, позднее руководил фарм-командами клуба. В июне 2015 года он стал временным менеджером «Падрес» после увольнения Бада Блэка, а команда завершила этот отрезок сезона с балансом 42 победы и 54 поражения.

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