在密尔沃基，密尔沃基酿酒人队主教练帕特·墨菲率领球队赢得队史首个世界大赛冠军。在七战四胜制系列赛中，酿酒人队用五场比赛击败坦帕湾光芒队，《独立报》报道。

距离墨菲68岁生日不到一个月。2023年11月，在前任教练克雷格·康塞尔离开俱乐部并执教芝加哥小熊队后，他成为酿酒人队主教练。在此之前，墨菲自2015年10月至2023赛季结束一直担任密尔沃基队的板凳教练。

心脏病发作与回归

2020年8月1日，墨菲在密尔沃基的美国家庭球场训练时心脏病发作。因此，他缺席了因疫情缩短赛季的很大一部分。该事件六年后，他以世界大赛冠军的身份离开球场。

在酿酒人队任职期间，墨菲推出了一项名为Check Game的内部游戏。球员、俱乐部员工，甚至老板马克·阿塔纳西奥，都会因在主教练看来表现出自我而非无私的言语或行为，在板上获得一个标记。

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MLB之前的职业生涯

在美国职棒大联盟工作之前，墨菲执教大学球队。他于1988年至1994年执教圣母大学球队，并于1995年至2009年执教亚利桑那州立大学球队，大学级别合计取得整整1000场胜利。

墨菲在NCAA调查期间离开了亚利桑那州立大学的职位。2010年12月，NCAA限制他在大学体育领域从事教练工作一年。该组织表示，他未能确保对遵守NCAA规则进行适当监督。

同年，墨菲以特别助理身份加入圣迭戈教士队，随后管理该俱乐部的农场队。2015年6月，在巴德·布莱克被解雇后，他成为教士队临时主教练，球队在那段赛季期间取得42胜54负的战绩。

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