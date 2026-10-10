10 октября в польском Жешуве началась гала смешанных единоборств KSW 122. В поединке предварительного карда Сергьюш Зайонц победил Салима Эль-Уассайди техническим нокаутом в первом раунде. Как сообщает Interia Sport, бой состоялся в весовой категории до 95 кг.

Титульный бой вечера

Главным событием галы в Hala Podpromie должен стать поединок за пояс в весовой категории до 61,2 кг между Виталием Якименко и Марчелло Морелли. Для Якименко с рекордом 11 побед и двух поражений это будет первая защита титула. Рекорд Морелли составляет восемь побед и четыре поражения.

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В главном карде также заявлен бой до 83,9 кг между Лаидом Зерхуни и Анджеем Гжебиком. В категории до 70,3 кг должны встретиться Матеуш Макаровский и Адам Солдаев, Мариан Зёлковский и Вилсон Варела, а также Велиссон Паива и Игор Влодарчик.

Другие заявленные поединки

В программу вечера вошёл бой до 120,2 кг между Шимоном Байором и Кацпером Пачоським. Анджей Каркула и Камиль Коженьовский заявлены в поединке до 61,2 кг. В предварительном карде также указан бой до 70,3 кг между Кришьянисом Богузсом и Кацпером Холева.

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