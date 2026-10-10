10 października w polskim Rzeszowie rozpoczęła się gala mieszanych sztuk walki KSW 122. W pojedynku karty wstępnej Sergiusz Zając pokonał Salima El Ouassaidiego przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie. Jak informuje Interia Sport, walka odbyła się w kategorii wagowej do 95 kg.

Walka wieczoru o tytuł

Głównym wydarzeniem gali w Hala Podpromie ma być pojedynek o pas w kategorii wagowej do 61,2 kg między Witalijem Jakymenką a Marcello Morellim. Dla Jakymenki, legitymującego się bilansem 11 zwycięstw i dwóch porażek, będzie to pierwsza obrona tytułu. Bilans Morellego to osiem zwycięstw i cztery porażki.

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W karcie głównej zapowiedziano także walkę do 83,9 kg między Laïdem Zerhounim a Andrzejem Grzebykiem. W kategorii do 70,3 kg mają zmierzyć się Mateusz Makarowski i Adam Soldaev, Marian Ziółkowski i Wilson Varela, a także Welisson Paiva i Igor Włodarczyk.

Inne zapowiedziane pojedynki

W programie wieczoru znalazła się walka do 120,2 kg między Szymonem Bajorem a Kacprem Paczóśkim. Andrzej Karkuła i Kamil Kożeniowski zostali zapowiedziani do pojedynku w kategorii do 61,2 kg. W karcie wstępnej wskazano także walkę do 70,3 kg między Krišjānisem Boguzsem a Kacprem Cholevą.

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