Шевченко с женой поздравили сына с 22-летием

Президент Украинской футбольной ассоциации Андрей Шевченко и его жена Кристен Пазик публично поздравили старшего сына Джордана с днём рождения. 29 октября ему исполнилось 22 года.

Супруги опубликовали теплое обращение к сыну в соцсетях, признавшись ему в любви.

Сейчас Джордан учится в Йельском университете в США. Ранее он рассказывал, что гордится своими украинскими корнями и вспоминает время, проведенное в Украине в конце спортивной карьеры отца.

Источник: Instagram Андрея Шевченко

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко поздравил Гарри Кейна с победой в номинации «Золотой мяч — 2026» и рассказал о своей роли на церемонии награждения.

Андрей Шевченко стал третьим украинским футболистом в истории, получившим «Золотой мяч». Престижную индивидуальную награду он завоевал более 20 лет назад, выступая за итальянский «Милан».

19-летний Кристиан Шевченко, сын легендарного украинского футболиста Андрея Шевченко, подписал контракт с английским клубом «Шолинг».

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