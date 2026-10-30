В Курё, провинция Южная Чолла, Южная Корея, переносной алтарь с позолоченными бронзовыми буддийскими статуями из храма Чхонъынса планируют признать национальным сокровищем. Это крупнейший из сохранившихся буддийских алтарей типа булгам, сообщает Korea Herald со ссылкой на Корейскую службу культурного наследия.

Высота алтаря — 43,3 сантиметра

Булгам — это небольшое сооружение из дерева, камня или металла, предназначенное для хранения буддийских статуй. Алтарь из Чхонъынса высотой 43,3 сантиметра имеет квадратное основание, крышу, сочетающую вальмовую и щипцовую конструкции, а также дверцы спереди.

Внешнюю сторону дверец украшают облачные орнаменты, а на внутренней размещены рельефные изображения Кымганъёкса — воинов-охранников. Для их создания применили технику обработки металла, придающую изображениям объемность.

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Образы Будд и надпись о мастерах

На внутренней передней стенке алтаря изображен Будда Вайрочана в окружении бодхисаттв и десяти великих учеников. На левой стенке находится триада с Буддой Бхайшаджьягуру в центре, а на правой — триада с Буддой Амитабхой.

Сооружение было создано для отдельно изготовленных позолоченных бронзовых статуй. До настоящего времени сохранились две из них, однако пять монтажных отверстий в нижней части алтаря свидетельствуют, что первоначально он мог вмещать пять статуй.

Надпись на обратной стороне называет мастеров, работавших над памятником: Син Сын изготовил статуи, а Ким Чи создал сам алтарь. Также там упомянуты жертвователи, в том числе супружеская пара с фамилией Пак. В Корейской службе культурного наследия отметили, что памятник дает редкое представление о конструкции и мастерстве изготовления таких буддийских алтарей в конце государства Корё, существовавшего в 918–1392 годах.

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