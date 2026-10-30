据《韩国先驱报》报道，援引韩国国家遗产厅的消息称，在韩国全罗南道求礼郡，来自泉隐寺的一座配有镀金铜制佛像的便携式佛坛，计划被认定为国宝。它是现存佛龛类型佛教佛坛中规模最大的一座。

佛坛高43.3厘米

佛龛是一种由木材、石材或金属制成的小型结构，用于安放佛教造像。泉隐寺的这座佛坛高43.3厘米，设有方形底座、结合庑殿式与山墙式结构的屋顶，以及前部的门扇。

门扇外侧饰有云纹，内侧则设有金刚力士——护卫武士的浮雕图像。制作这些图像时采用了赋予图像立体感的金属加工技法。

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佛像图案与记载工匠的铭文

佛坛内侧前壁描绘了毗卢遮那佛，周围环绕着菩萨和十位大弟子。左壁有一组以药师佛为中心的三尊像，右壁则有一组以阿弥陀佛为中心的三尊像。

该结构是为单独制作的镀金铜制佛像而建。如今其中两尊得以保存，但佛坛下部的五个安装孔表明，它最初可能容纳过五尊佛像。

背面的铭文列出了参与制作该文物的工匠：申胜制作了佛像，金智制作了佛坛本身。铭文还提到捐赠者，其中包括一对姓朴的夫妇。韩国国家遗产厅表示，该文物为了解高丽王朝末期此类佛教佛坛的结构和制作工艺提供了罕见视角。高丽王朝存在于918年至1392年。

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