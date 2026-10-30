W Gurye, w prowincji Jeolla Południowa w Korei Południowej, przenośny ołtarz z pozłacanymi brązowymi posągami buddyjskimi ze świątyni Cheoneunsa ma zostać uznany za skarb narodowy. Jest największym spośród zachowanych ołtarzy buddyjskich typu bulgam — informuje Korea Herald, powołując się na Koreańską Służbę Dziedzictwa Kulturowego.

Ołtarz ma 43,3 centymetra wysokości

Bulgam to niewielka konstrukcja z drewna, kamienia lub metalu, przeznaczona do przechowywania posągów buddyjskich. Ołtarz z Cheoneunsa, mający 43,3 centymetra wysokości, ma kwadratową podstawę, dach łączący konstrukcję czterospadową i szczytową oraz drzwiczki z przodu.

Zewnętrzną stronę drzwiczek zdobią ornamenty chmur, a po wewnętrznej stronie umieszczono reliefowe wizerunki Geumgang-yeoksa — wojowników strażników. Do ich wykonania zastosowano technikę obróbki metalu, która nadaje wizerunkom trójwymiarowość.

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Wizerunki Buddów i inskrypcja o rzemieślnikach

Na wewnętrznej przedniej ścianie ołtarza przedstawiono Buddę Wajroczanę otoczonego przez bodhisattwów i dziesięciu wielkich uczniów. Na lewej ścianie znajduje się triada z Buddą Bhaisajyaguru pośrodku, a na prawej — triada z Buddą Amitabhą.

Konstrukcję wykonano dla osobno wytworzonych pozłacanych brązowych posągów. Do dziś zachowały się dwa z nich, jednak pięć otworów montażowych w dolnej części ołtarza wskazuje, że pierwotnie mógł on mieścić pięć posągów.

Inskrypcja z tyłu wymienia rzemieślników, którzy pracowali nad zabytkiem: Sin Seung wykonał posągi, a Kim Chi stworzył sam ołtarz. Wspomina także darczyńców, w tym małżeństwo o nazwisku Park. Koreańska Służba Dziedzictwa Kulturowego zaznaczyła, że zabytek daje rzadki wgląd w konstrukcję i kunszt wykonania takich ołtarzy buddyjskich pod koniec państwa Goryeo, które istniało w latach 918–1392.

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