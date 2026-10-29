Szewczenko wraz z żoną złożyli synowi życzenia z okazji 22. urodzin

Prezes Ukraińskiego Związku Piłki Nożnej Andrij Szewczenko i jego żona Kristen Pazik publicznie złożyli życzenia urodzinowe swojemu najstarszemu synowi, Jordanowi. 29 października skończył 22 lata.

Małżeństwo opublikowało w mediach społecznościowych ciepłe przesłanie do syna, wyznając mu miłość.

Obecnie Jordan studiuje na Uniwersytecie Yale w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej opowiadał, że jest dumny ze swoich ukraińskich korzeni i wspomina czas spędzony na Ukrainie pod koniec kariery sportowej ojca.

Źródło: Instagram Andrieja Szewczenki

Prezes Ukraińskiego Związku Piłki Nożnej Andrij Szewczenko pogratulował Harry'emu Kane'owi zwycięstwa w kategorii „Złota Piłka – 2026” i opowiedział o swojej roli podczas ceremonii wręczenia nagród.

Andrij Szewczenko został trzecim ukraińskim piłkarzem w historii, który otrzymał „Złotą Piłkę”. Tę prestiżową nagrodę indywidualną zdobył ponad 20 lat temu, grając we włoskim „Milanie”.

19-letni Christian Szewczenko, syn legendarnego ukraińskiego piłkarza Andrieja Szewczenki, podpisał kontrakt z angielskim klubem „Sholing”.

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