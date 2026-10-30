6 listopada 2026 roku w Dubaju zostanie zaprezentowana książka Chasing Kites 36-letniego artysty Sharana Budraniego, który żyje z dystrofią mięśniową. W publikacji opowiada on o diagnozie postawionej w wieku dziewięciu lat, dręczeniu w szkole, depresji, twórczości i życiu na wózku inwalidzkim, z którego korzysta od 16. roku życia.

Jak podaje The National, Budrani urodził się w ZEA i został jednym z artystów z niepełnosprawnościami, którzy otrzymali 10-letnią „złotą wizę” za wkład kulturowy w rozwój kraju. Oświadczył, że dąży do wspierania innych ludzi i pokazania, że niepełnosprawność nie oznacza braku marzeń.

Twórczość i życie po operacji

Wraz z postępem choroby Budraniemu coraz trudniej było oddychać. W 2018 roku przeszedł tracheostomię: lekarze umieścili rurkę w tchawicy, aby wspomóc oddychanie i zapobiegać zadławieniu. Obecnie artysta korzysta z urządzenia do mówienia.

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Budrani rozwijał się jako artysta w pracowni Mawaheb, gdzie młodzi dorośli z niepełnosprawnościami uczyli się sztuki. Tworzył prace techniką „action art”: z pomocą wolontariuszy wylewał farbę na płótno rozłożone na podłodze, a następnie tworzył barwne kompozycje za pomocą zdalnie sterowanych samochodzików. Ulubionymi kolorami artysty stały się żółty i niebieski, które kojarzy ze szczęściem.

Historia zapisana przez siedem lat

Nad książką przez siedem lat pracowała Margot de Reuter Goykaas, która pisze pod pseudonimem Farah Libardi i wcześniej była wolontariuszką Mawaheb. Budrani wpisywał tekst na telefonie, nagrywał wiadomości głosowe i udzielał wywiadów. Autorka rozmawiała również z jego matką, siostrą, pielęgniarką i nauczycielem sztuki.

Książka porusza temat werbalnych zniewag w szkole oraz przeżyć rodziny po postawieniu diagnozy. Ma być wykorzystywana w szkołach w Indiach do rozmów z dziećmi o dręczeniu, inkluzji i wewnętrznej odporności. Prezentacja odbędzie się w pracowni artystycznej Mawaheb o 17:30.

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