Zelenski nadał trzem aktorom tytuł artystów ludowych

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał tytuły honorowe 16 pracownikom Narodowego Akademickiego Teatru Dramatycznego im. Lesi Ukrainki w Kijowie. Uroczystość wręczenia odznaczeń została zorganizowana z okazji 100. rocznicy powstania teatru, a pracownicy zostali wyróżnieni za wkład w rozwój sztuki teatralnej, profesjonalizm oraz wieloletnią działalność twórczą.

Tytuł „Artysty Ludowego Ukrainy” otrzymali trzej aktorzy — Jewhen Lunczenko, Andrij Ponomarenko i Olena Silantiewa. Jeszcze sześciu aktorom przyznano tytuł „Zasłużonego artysty Ukrainy”, wśród nich: Dina Andrijczuk, Olga Griszina, Iryna Doroszewska, Albert Malik, Kyrylo Parastaev oraz Alisa Tunkevicz-Nikitina.

Reżyserka Olga Hawryliuk otrzymała tytuł „Zasłużonej działaczki sztuki Ukrainy”. Ponadto tytułem „Zasłużonego pracownika kultury Ukrainy” uhonorowano sześciu pracowników instytucji, a mianowicie Jurija Bondarenka, Nonnę Hryciuk, Andrieja Duberczaka, Allę Murawską, Wadima Nikitina oraz Ołeksandra Ratusznego.

Odpowiedni dekret nr 1074/2026 został opublikowany na stronie internetowej głowy państwa.

Rada Najwyższa poparła inicjatywę przyznania muzykowi Andrijowi Kuzmenko (Kuzmie Skryabinowi) tytułu artysty ludowego pośmiertnie.

Elektroniczna petycja wzywająca do pozbawienia showmana i producenta Oleksija Potapenka (Potapa) tytułu „Zasłużonego Artysty Ukrainy” w niecały tydzień zebrała 25 tysięcy głosów niezbędnych do rozpatrzenia.

17 września Rada Najwyższa rozpatrzyła sprawę honorowego tytułu Aleksieja Potapenko, znanego jako Potap. Posłowie głosowali za skierowaniem do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego wniosku o pozbawienie artysty tytułu „Zasłużonego Artysty Ukrainy”. Za przyjęciem tej uchwały opowiedziało się 198 parlamentarzystów spośród wymaganych 226, dlatego nie została ona przyjęta.

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