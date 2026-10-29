泽连斯基授予三名演员“人民艺术家”称号

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基向基辅莱西·乌克兰卡国家学术戏剧剧院的16名员工授予了荣誉称号。 此次授勋活动恰逢该剧院成立100周年，旨在表彰这些员工对戏剧艺术发展的贡献、其专业造诣以及多年的创作活动。

三位演员——叶夫根·伦琴科、安德烈·波诺马连科和奥列娜·西兰季耶娃——获授“乌克兰人民艺术家”称号。 另有六位演员被授予“乌克兰功勋艺术家”称号，其中包括迪娜·安德烈丘克、奥尔加·格里希娜、伊琳娜·多罗舍夫斯卡娅、阿尔伯特·马利克、基里尔·帕拉斯塔耶夫和阿丽莎·通克维奇-尼基蒂娜。

舞台导演奥尔加·加夫里柳克获授“乌克兰功勋艺术工作者”称号。 此外，该剧院的六名员工被授予“乌克兰文化功勋工作者”称号，他们分别是尤里·邦达连科、诺娜·格里丘克、安德烈·杜伯恰克、阿拉·穆拉夫斯卡、瓦迪姆·尼基京和亚历山大·拉图什诺伊。

相关第1074/2026号法令已发布在国家元首网站上。

乌克兰最高拉达支持了向音乐家安德烈·库兹缅科（库兹马·斯克里亚宾）追授“人民艺术家”称号的倡议。

一份呼吁剥夺演艺人兼制作人奥列克西·波塔彭科（波塔普）“乌克兰功勋艺术家”头衔的电子请愿书，在不到一周的时间内就获得了2.5万个所需签名，达到审议门槛。

9月17日，乌克兰最高拉达审议了关于奥列克西·波塔彭科（艺名波塔普）荣誉头衔的问题。 议员们就向总统弗拉基米尔·泽连斯基提交一份关于剥夺该艺术家“乌克兰功勋艺术家”称号的请愿书进行了投票。在所需的226票中，仅有198名议员投了赞成票，因此该决议未获通过。

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