Зеленский присвоил трём актёрам звание народных артистов

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетные звания 16 сотрудникам Национального академического драматического театра имени Леси Украинки в Киеве. Награждение приурочили к 100-летию основания театра, отметив сотрудников за вклад в развитие театрального искусства, профессиональное мастерство и многолетнюю творческую деятельность.

Звание «Народный артист Украины» получили трое актёров — Евгений Лунченко, Андрей Пономаренко и Елена Силантьева. Еще шестерым актерам присвоено звание «Заслуженный артист Украины», среди которых Дина Андрийчук, Ольга Гришина, Ирина Дорошевская, Альберт Малик, Кирилл Парастаев и Алиса Тункевич-Никитина.

Режиссёр-постановщица Ольга Гаврилюк получила звание «Заслуженный деятель искусств Украины». Кроме того, званием «Заслуженный работник культуры Украины» были удостоены шесть сотрудников учреждения, а именно: Юрий Бондаренко, Нонна Грицюк, Андрей Дуберчак, Алла Муравская, Вадим Никитин и Александр Ратушный.

Соответствующий указ № 1074/2026 опубликован на сайте главы государства.

Верховная Рада поддержала инициативу о присвоении музыканту Андрею Кузьменко (Кузьме Скрябину) звания народного артиста посмертно.

Электронная петиция с призывом лишить шоумена и продюсера Алексея Потапенко (Потапа) звания «Заслуженный артист Украины» менее чем за неделю набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.

Верховная Рада 17 сентября рассмотрела вопрос о почетном звании Алексея Потапенко, известного как Потап. Депутаты голосовали за направление президенту Владимиру Зеленскому обращения о лишении артиста звания «Заслуженный артист Украины». За соответствующее решение проголосовали 198 парламентариев из необходимых 226, поэтому оно не было принято.

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