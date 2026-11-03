Для Disney+ готовят 10-серийную драматическую экранизацию веб-романа и вебтуна «Повторно вышедшая замуж императрица». На пресс-конференции в Сеуле создатели рассказали об адаптации, в которой снялись Шин Мин-а, Чу Джи-хун, Ли Чон-сок и Ли Се-ён. Как сообщает Korea Herald, первоисточник набрал 2,97 млрд просмотров в мире.

Сюжет и тональность

История рассказывает об императрице Навьер. Ее муж, император Совьешу, требует развода, чтобы возвысить Рашту — беглую рабыню. Позже Навьер сближается с новой любовью — Гайнри.

Режиссер Чо Су-вон заявил, что команда стремилась создать для персонажей убедительный и осязаемый мир. По его словам, оригинальный веб-роман имеет более мрачную и серьезную тональность, тогда как вебтун более светлый и игривый. В сериале создатели пытались найти баланс между этими подходами и сохранить верность первоисточнику.

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Съемки в Европе

События разворачиваются при дворе, вдохновленном средневековой Европой. Корейский актерский состав в таком антураже после анонса вызвал дискуссии среди поклонников первоисточника.

По данным Disney+, сцены императорского дворца Восточной империи снимали во дворце Шляйсхайм в Германии. Сады, где развиваются отношения Навьер и Гайнри, снимали в садах Кромержижа в Чехии. На улицах чешской Кутной Горы команда также разместила вывески на корейском языке среди европейской архитектуры.

Шин Мин-а отметила, что адаптация сосредоточится на четырех центральных персонажах. Это позволило сократить масштабную историю с многочисленными побочными линиями до десяти эпизодов.

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