Disney+正在筹备将网络小说和网络漫画《再婚皇后》改编为一部10集电视剧。在首尔举行的新闻发布会上，主创介绍了这部由申敏儿、朱智勋、李钟硕和李世荣出演的改编剧。据《韩国先驱报》报道，原作在全球累计获得29.7亿次浏览。

剧情与基调

故事讲述了纳维尔皇后的经历。她的丈夫索维修皇帝要求离婚，以抬举逃亡奴隶拉什塔。此后，纳维尔与新的爱人海因里逐渐走近。

导演赵秀沅表示，团队力求为角色打造一个可信且可感的世界。他表示，原网络小说的基调更阴郁、更严肃，而网络漫画则更明快、更富趣味。创作者在剧集中尝试平衡这两种方式，并忠实于原作。

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在欧洲拍摄

故事发生在一个受中世纪欧洲启发的宫廷中。公告发布后，韩国演员阵容置于这一背景之中引发了原作粉丝的讨论。

据Disney+介绍，东部帝国皇宫的场景在德国施莱斯海姆宫拍摄。纳维尔和海因里关系发展的花园场景在捷克克罗梅日什花园拍摄。在捷克库特纳霍拉的街道上，团队还在欧洲建筑间设置了韩语招牌。

申敏儿指出，改编剧将聚焦四位核心角色。这使得创作者能够将拥有众多支线情节的宏大故事压缩为10集。

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