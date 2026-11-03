Dla Disney+ powstaje 10-odcinkowa dramatyczna adaptacja webpowieści i webtoonu „Ponownie poślubiona cesarzowa”. Na konferencji prasowej w Seulu twórcy opowiedzieli o adaptacji, w której występują Shin Min-a, Ju Ji-hoon, Lee Jong-suk i Lee Se-young. Jak podaje Korea Herald, pierwowzór zgromadził 2,97 mld wyświetleń na świecie.

Fabuła i ton

Historia opowiada o cesarzowej Navier. Jej mąż, cesarz Sovieshu, żąda rozwodu, aby wynieść Rashtę — zbiegłą niewolnicę. Później Navier zbliża się do nowej miłości — Heinreya.

Reżyser Jo Soo-won powiedział, że zespół dążył do stworzenia dla postaci przekonującego i namacalnego świata. Jak zaznaczył, oryginalna webpowieść ma mroczniejszy i poważniejszy ton, podczas gdy webtoon jest jaśniejszy i bardziej zabawowy. W serialu twórcy starali się znaleźć równowagę między tymi podejściami i zachować wierność pierwowzorowi.

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Zdjęcia w Europie

Wydarzenia rozgrywają się na dworze inspirowanym średniowieczną Europą. Koreańska obsada w takiej scenerii po ogłoszeniu wywołała dyskusje wśród fanów pierwowzoru.

Według Disney+ sceny cesarskiego pałacu Wschodniego Imperium kręcono w pałacu Schleissheim w Niemczech. Ogrody, w których rozwija się relacja Navier i Heinreya, filmowano w ogrodach w Kromieryżu w Czechach. Na ulicach czeskiej Kutnej Hory ekipa umieściła również koreańskie szyldy pośród europejskiej architektury.

Shin Min-a zaznaczyła, że adaptacja skupi się na czterech głównych postaciach. Umożliwiło to skrócenie zakrojonej na szeroką skalę historii z licznymi wątkami pobocznymi do dziesięciu odcinków.

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