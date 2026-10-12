Екссолістка ВІА Гри Анастасія Кожевнікова вперше стала мамою

Українська співачка та колишня учасниця гурту «ВІА Гра» Анастасія Кожевнікова вперше стала мамою. У неї та її чоловіка, бізнесмена Кирила Сніткова, народилася донька, яку назвали Вів’єн. Артистка вже поділилася першими фотографіями дівчинки у своєму Instagram.

33-річна Анастасія Кожевнікова повідомила підписникам радісну новину — у її родині з’явилася дитина. Дівчинка народилася 7 жовтня. Батьки назвали її Вів’єн. Артистка не стала приховувати обличчя доньки від підписників і поділилася з ними першими сімейними кадрами.

На одному з фото Кожевнікова позує з новонародженою донькою на руках. На іншому — показує себе на лікарняному ліжку через кілька днів після пологів.

Що відомо про Анастасію Кожевнікову

Анастасія Кожевнікова стала відомою завдяки участі в гурті «ВІА Гра». Вона була однією з учасниць колективу, який здобув популярність завдяки своїм пісням і виступам. Після роботи в гурті співачка продовжила сольну кар’єру. Вона випускає власні композиції та ділиться творчими й особистими новинами зі своєю аудиторією в соцмережах.

Кожевнікова одружена з бізнесменом Кирилом Снітковим. Народження доньки Вів’єн стало для подружжя новим етапом у житті. Тепер співачка вперше відчула радість материнства й уже показала шанувальникам перші моменти з малечею. Співачка опублікувала в Instagram перші світлини доньки та показала, як тримає малечу на руках.

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