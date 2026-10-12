Бывшая участница группы «ВИА Гры» Анастасия Кожевникова впервые стала мамой

Украинская певица и бывшая участница группы «ВИА Гра» Анастасия Кожевникова впервые стала мамой. У неё и её мужа, бизнесмена Кирилла Сниткова, родилась дочь, которую назвали Вивьен. Артистка уже поделилась первыми фотографиями девочки в своём Instagram.

33-летняя Анастасия Кожевникова сообщила подписчикам радостную новость — в её семье появился ребёнок. Девочка родилась 7 октября. Родители назвали её Вивьен. Артистка не стала скрывать лицо дочери от подписчиков и поделилась с ними первыми семейными снимками.

На одном из фото Кожевникова позирует с новорожденной дочерью на руках. На другом — показывает себя на больничной койке через несколько дней после родов.

Что известно об Анастасии Кожевниковой

Анастасия Кожевникова стала известна благодаря участию в группе «ВИА Гра». Она была одной из участниц коллектива, который обрёл популярность благодаря своим песням и выступлениям. После работы в группе певица продолжила сольную карьеру. Она выпускает собственные композиции и делится творческими и личными новостями со своей аудиторией в соцсетях.

Кожевникова замужем за бизнесменом Кириллом Снитковым. Рождение дочери Вивьен стало для супругов новым этапом в жизни. Теперь певица впервые испытала радость материнства и уже показала поклонникам первые моменты с малышкой. Певица опубликовала в Instagram первые фотографии дочери и показала, как держит малышку на руках.

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