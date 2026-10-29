Касові збори в Китаї у 2026 році перевищили $4,73 млрд — ECNS

У Китаї касові збори за 2026 рік, включно з передпродажем квитків, перевищили 31,5 млрд юанів, або близько 4,73 млрд доларів. Таких показників галузь досягла станом на понеділок, повідомляє ECNS з посиланням на галузеві дані.

Збори з урахуванням передпродажу

У наведеній сумі враховано касові надходження від кінопрокату та передпродаж квитків. Обсяг у 31,5 млрд юанів у доларовому еквіваленті становить приблизно 4,73 млрд доларів.

Дані стосуються результатів китайського кінопрокату з початку 2026 року до зазначеного в повідомленні понеділка.

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Китайські фільми у річному топ-10

Китайські стрічки посіли вісім місць серед десяти найкасовіших релізів року. До них увійшли «Pegasus 3», «Welcome to Long Restaurant», «Kung Fu Soccer», «Eight Immortals», «Dear You», «Blades of the Guardians», «Scare Out» і «Boonie Bears: The Hidden Protector».

У повідомленні не уточнюється, які саме два інші фільми увійшли до десятки найкасовіших релізів 2026 року.

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