Wpływy kasowe w Chinach za 2026 rok, w tym przedsprzedaż biletów, przekroczyły 31,5 mld juanów, czyli około 4,73 mld dolarów. Branża osiągnęła takie wyniki według stanu na poniedziałek, informuje ECNS, powołując się na dane branżowe.

Wpływy z uwzględnieniem przedsprzedaży

Podana kwota obejmuje wpływy kasowe z dystrybucji kinowej oraz przedsprzedaż biletów. Kwota 31,5 mld juanów w przeliczeniu na dolary wynosi około 4,73 mld dolarów.

Dane dotyczą wyników chińskiej dystrybucji kinowej od początku 2026 roku do wskazanego w informacji poniedziałku.

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Chińskie filmy w rocznym top 10

Chińskie filmy zajęły osiem miejsc wśród dziesięciu najbardziej dochodowych premier roku. Wśród nich znalazły się „Pegasus 3”, „Welcome to Long Restaurant”, „Kung Fu Soccer”, „Eight Immortals”, „Dear You”, „Blades of the Guardians”, „Scare Out” i „Boonie Bears: The Hidden Protector”.

W informacji nie sprecyzowano, które dwa pozostałe filmy znalazły się w pierwszej dziesiątce najbardziej dochodowych premier 2026 roku.

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