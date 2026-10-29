Кассовые сборы в Китае за 2026 год, включая предпродажу билетов, превысили 31,5 млрд юаней, или около $4,73 млрд. Таких показателей отрасль достигла по состоянию на понедельник, сообщает ECNS со ссылкой на отраслевые данные.

Сборы с учетом предпродажи

В указанной сумме учтены кассовые поступления от кинопроката и предпродажи билетов. Объем в 31,5 млрд юаней в долларовом эквиваленте составляет примерно $4,73 млрд.

Данные касаются результатов китайского кинопроката с начала 2026 года до указанного в сообщении понедельника.

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Китайские фильмы в годовом топ-10

Китайские ленты заняли восемь мест среди десяти самых кассовых релизов года. В их число вошли «Pegasus 3», «Welcome to Long Restaurant», «Kung Fu Soccer», «Eight Immortals», «Dear You», «Blades of the Guardians», «Scare Out» и «Boonie Bears: The Hidden Protector».

В сообщении не уточняется, какие именно два других фильма вошли в десятку самых кассовых релизов 2026 года.

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