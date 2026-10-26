Z Aleksandrą Korobką poznaliśmy się w maju. Dyrygentka, założycielka Queens Orchestra, opowiadała o dyrygowaniu jako sztuce kierowania procesem, a nie ludźmi. Niedawno Oleksandra ponownie pojawiła się w UA.News, aby podzielić się swoimi nowymi osiągnięciami: w jej życiu zawodowym miał miejsce kolejny ważny etap – międzynarodowy konkurs dyrygentów w rumuńskim Târgu Mureș.

Dwa miesiące intensywnych przygotowań do konkursu – trzeba było doskonale opanować 11 utworów, wyjść na scenę i dopiero wtedy dowiedzieć się, który z nich trzeba będzie dyrygować. Oleksandra Korobka była jedyną kobietą wśród półfinalistów, otrzymała specjalną nagrodę Best Female Conductor oraz zaproszenie do wystąpienia na koncercie laureatów. Sama dyrygentka przyznaje: wręczenie nagrody nie sprawiło jej tyle radości, co występ z orkiestrą podczas koncertu galowego. Dla niej konkurs to nie tyle kwestia zwycięstwa, co rozwoju zawodowego, umiejętności pracy w warunkach niepewności i możliwości dalszego rozwoju.

W nowej rozmowie z UA.News Oleksandra opowiedziała, dlaczego takie konkursy są przydatne nawet dla doświadczonych dyrygentów, dlaczego po zwycięstwie myśli się nie o nagrodzie, a o kolejnym występie, w jaki sposób wsparcie ukraińskiego muzyka w rumuńskim

pomogła jej przejść przez konkurs oraz z jakim repertuarem przygotowuje się do listopodowej trasy po Ukrainie.

„Adrenalina niepewności”: wyjście na podium i 11 utworów w ciągu dwóch miesięcy

Muzycy, a zwłaszcza dyrygenci, muszą się rozwijać i brać udział w konkursach. Z jednej strony jest to bardzo stresujące i wymaga dużo czasu na przygotowania, z drugiej — znacznie rozwija i popycha do przodu. To nie tylko nowe kontakty czy obecność dyrektorów teatrów, ale przede wszystkim potężna motywacja do nauki nowych utworów.

Wychodzisz na scenę i często nie wiesz z góry, co dokładnie będziesz dyrygować — to hartuje. Na przykład na konkursie rywalizował ze mną były dyrektor Filharmonii Krakowskiej. Człowiek ten zajmował już tak ważne stanowisko, ale mimo to nadal jeździ na konkursy, aby stwarzać sobie warunki wywołujące dyskomfort i iść dalej. W naszym zawodzie to po prostu konieczność. Oczywiście, jeśli pozwala na to układ nerwowy, koniecznie trzeba próbować. Oprócz własnego rozwoju widzisz innych kolegów, obserwujesz, co robią: coś zapamiętujesz, a o czymś myślisz: „Nie, ja bym tak nie postąpiła”.

Konkurs miał specyficzny format, w którym utwory wybierało się dosłownie „w biegu”. Na każdym etapie dyrygent wybierał sobie trzy utwory z listy, a co dokładnie będzie musiał dyrygować, dowiadywał się dopiero wtedy, gdy wychodził na podium. Nie jest to zbyt powszechna sytuacja na konkursach – zazwyczaj program jest znany z wyprzedzeniem. A tutaj przygotowujesz cały program w ciągu dwóch miesięcy; ja w sumie opanowałam około 11 utworów, ale jeden z trzech nieznanych utworów trafia do ciebie przypadkowo. Wszystkie utwory były bardzo zróżnicowane pod względem gatunku, epoki i stylu, co wywoływało szczególny zastrzyk adrenaliny, bo ważne jest, by wewnętrznie przygotować się na to, co właśnie będziesz dyrygować w danej chwili: muzykę francuską czy Bethovena. Ta niepewność budziła spore emocje.



„Życzę powodzenia” po ukraińsku: wsparcie w orkiestrze, kobieca solidarność i subiektywność jury

Orkiestra centrum kultury miasta Târgu Mureș w Rumunii, z którą współpracowaliśmy, to zespół na bardzo wysokim poziomie. Podczas konkursu miało miejsce niezwykle wzruszające wydarzenie: kiedy zakończyłam dyrygowanie w pierwszej rundzie, koncertmistrz sekcji wiolonczel, młody wiolonczelista, powiedział do mnie po ukraińsku: „Życzę powodzenia”. Ogromne wsparcie! Świadomość, że w orkiestrze jest Ukrainiec, a do tego na stanowisku koncertmistrza, dała mi wewnętrzną siłę i inspirację na wszystkie kolejne etapy.

Jeśli chodzi o równowagę płci, to na początku konkursu było nas około sześciu dyrygentek, a do półfinału dotarłam tylko ja. Nie odczuwałam jednak żadnej ostrej rywalizacji ani walki. W pierwszej rundzie przed mną dyrygowała dziewczyna ze Stanów Zjednoczonych i bardzo serdecznie rozmawiałyśmy zarówno przed, jak i po występie, szczerze się wspierając. W drugim etapie pozostałyśmy ja oraz dyrygentka z Włoch, z którą również nawiązałyśmy bardzo dobre, przyjacielskie relacje.

Wcześniej brałam również udział w innym konkursie w Rumunii, w Silezji. Rumuńskie orkiestry ogólnie robią wrażenie swoim poziomem, a tamtejsi muzycy grający na instrumentach smyczkowych są niezwykle utalentowani. Bardzo kochają muzykę, ten naród ma w sobie jakiś szczególny, naturalny talent. Skrzypkowie, wiolonczeliści, muzycy grający na instrumentach dętych – to profesjonaliści najwyższej klasy. W tym konkursie było zaledwie 20 uczestników, a program wydawał się nieco łatwiejszy, ponieważ znaliśmy go z wyprzedzeniem. Dotarłam do półfinału, ale nie zakwalifikowałam się wtedy do finału.

Ocenianie na konkursach jest zawsze sprawą bardzo subiektywną. Na przykład na tym samym konkursie w Śląsku była dziewczyna, która rok wcześniej zdobyła pierwszą nagrodę na konkursie im. Ionel Perlea, a tutaj nawet nie przeszła do drugiego etapu. Dlatego konkurs jest w pewnym sensie loterią. Wiele zależy od stanu dyrygenta: czy się wyspał, czy nie miał zbędnych myśli, oraz, oczywiście, od decyzji jury: komuś twoja interpretacja jest bliska, a ktoś inny postrzega utwór inaczej i przyznaje niższe oceny. Nie jest to bynajmniej oznaką braku profesjonalizmu, po prostu tak się układają okoliczności.

Mój bliski kolega, azerbejdżański dyrygent Anar Bramo, który wygrywał w podobnych konkursach, powiedział bardzo trafne zdanie: aby przejść dalej, musisz być najlepszy ze wszystkich, nie o trzy czy cztery, ale o dziesięć głowy wyższy.

Ta myśl bardzo utkwiła mi w głowie, dlatego do konkursu w Târgu Mureș przygotowywałam się niezwykle skrupulatnie: zarówno pod względem psychicznym, jak i zawodowym.

Po występach zawsze oglądam nagranie wideo i analizuję, co można było zrobić lepiej lub gdzie warto było zareagować szybciej. Zawsze też proszę o opinię samych muzyków. Są oni najlepszym i najbardziej obiektywnym sumieniem dyrygenta, ponieważ dostrzegają wszystkie niuanse od środka, bez żadnych uprzedzeń, i bezpośrednio podpowiedzą, jak sprawić, by wykonanie było bardziej komfortowe dla orkiestry.

Druga strona triumfu: dlaczego euforia ustępuje miejsca samokrytyce i senności

Ogłaszają mnie zwycięzcą lub gratulują przejścia do kolejnego etapu, a wtedy emocje są zawsze bardzo sprzeczne. Pierwsza reakcja – szczere zdziwienie i radość: „Super, przeszłam dalej!”. Zaraz potem pojawia się druga: „O Boże, jutro kolejna runda, pomyśl, jak zrobić to jeszcze lepiej”. Tutaj jest zarówno radość, jak i ogromna odpowiedzialność, bo każdego dnia musisz być lepsza niż wczoraj.

Jeśli chodzi o myśli w stylu „jestem najlepsza”, mój mąż ciągle powtarza, że trzeba cieszyć się małymi zwycięstwami. Staram się, choć z natury jestem bardzo samokrytyczna. W głowie krążą mi myśli: dlaczego tylko półfinał, a nie finał czy pierwsza nagroda? Co mogłam zrobić inaczej? Ale oczywiście trzeba też cieszyć się sukcesami.

Po otrzymaniu specjalnej nagrody dla najlepszej dyrygentki nie odczułam szalonej euforii. Być może dlatego, że cały czas idziemy do przodu, a zwycięstwo jest kolejnym krokiem do analizy i dalszego doskonalenia się. Największą satysfakcję odczułam nie w momencie wręczenia nagrody, ale podczas koncertu galowego, kiedy po prostu grałam z muzykami. W końcu wszystko, co robimy, robimy dla twórczości i sztuki. Największą nagrodą dla nas nie są nagrody pieniężne, ale realna możliwość dalszego zajmowania się tym, co robimy, otrzymywania nowych zaproszeń i grania na dużych scenach. Najlepszym odpoczynkiem po takich wyzwaniach jest sen. Zdecydowanie sen!

Przez cały tydzień konkursu nie śpi się normalnie, żyje się w ciągłym stresie i nutach, a w głowie nieustannie krążą melodie, których nie da się pozbyć. Kiedy w końcu wszystko się kończy, bierze się głęboki oddech i zasypia się jak zabita.

Pomaga też powrót do zwykłej rutyny. Kiedy na dłużej trafiasz w zupełnie inną atmosferę i żyjesz w trybie przetrwania podczas konkursu, zwykła codzienność zaczyna potem sprawiać prawdziwą radość.

„Pracujemy mimo wszystko”: trasa po miastach Ukrainy i dyplomacja poprzez muzykę

Obecnie mam intensywny okres nowych zaproszeń. Otrzymałam kilka propozycji z Rumunii i Niemiec, więc obecnie omawiamy nowe programy. Poza tym przed nami występ w Polsce z moją orkiestrą oraz duża trasa koncertowa po Ukrainie.

Listopadowa trasa obejmie trzy miasta z zupełnie różnymi programami: 13 listopada – Odessa, 20 listopada – Dniepr i 27 listopada – Chmielnicki. Koncerty te są poświęcone Dniu Niepodległości Polski i odbywają się pod patronatem Ambasady oraz Polskiego Instytutu Kultury.

Oczywiście mój mąż nieustannie przypomina mi o niebezpieczeństwie i pyta: „Dokąd ty jedziesz? Zwłaszcza do Odessy, Dniepru czy Chmielnickiego?”. Jednak terminy i występy solistów są uzgadniane z wyprzedzeniem, więc pracujemy bez względu na wszystko. Dla mnie niezwykle ważne jest przyjeżdżanie na Ukrainę, mówienie o wszystkim, co się tu dzieje, i ciągłe przypominanie światu o naszej potrzebie wsparcia. Zapraszamy europejskich solistów, którzy przyjeżdżają i na własne oczy widzą, w jakich warunkach żyją ludzie, jak pracują ukraińscy muzycy i orkiestry oraz jak słuchacze, mimo wszystko, nadal chodzą na koncerty. Myślę, że to bardzo cenne.

Poza tym listopad to nieco smutny miesiąc: już nie jest ciepło, nie ma już złotej jesieni, a do Nowego Roku jeszcze daleko. Ważne jest, by w tym czasie podnosić ludziom na duchu. Starannie opracowujemy programy, aby były interesujące, mogły sprawić radość, zainspirować i dodać odrobinę cierpliwości. Jest to szczególnie ważne dla takich miast jak Dniepr i Odessa. W Odessie, nawiasem mówiąc, zabrzmi II koncert Chopina. Zawsze znajduje on oddźwięk wśród słuchaczy i gromadzi liczną publiczność, ponieważ jest to muzyka bardzo bliska i zrozumiała dla wielu osób.

W Chmielnickim jedną część koncertu w całości poświęcimy muzyce ukraińskiej. Zabrzmią utwory Myrosława Skoryka, w szczególności słynna „Melodia”, którą znają wszyscy, oraz głęboki „Tryptyk huculski”. Zawsze staram się łączyć kultury w moich programach: z jednej strony pokazywać, że kultura polska jest nam bardzo bliska, a z drugiej – podkreślać naszą, unikalną sztukę, której nie ma nigdzie indziej na świecie. Musimy to nieustannie pokazywać i prezentować.

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