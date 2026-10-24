Ямайский певец и музыкальный продюсер Деррик Харриотт умер у себя дома в Кингстоне, Ямайка, 24 октября 2026 года. Ему было 87 лет. О смерти музыканта сообщает The Rio Times; ее подтвердил Доррел Маттокс, который управляет музыкальным магазином Derrick Harriott Music Store в районе Сент-Эндрю.

По словам Маттокса, Харриотт умер около часа ночи. До этого он вернулся домой из больницы. Маттокс сообщил, что музыкант болел и неоднократно находился в больнице. Причину смерти семья и СМИ не назвали.

От ска к раннему регги

Деррик Харриотт родился в Кингстоне 6 февраля 1939 года. Его музыкальная карьера длилась более шести десятилетий. В 1957 году он вместе с Клодом Сэнгом победил в конкурсе талантов Vere Johns Opportunity Hour, а в следующем году стал сооснователем вокальной группы The Jiving Juniors.

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Коллектив приобрел местную популярность благодаря композициям Lollipop Girl и Over the River. В 1962 году Харриотт начал сольную карьеру и основал лейбл Crystal. В том же году он выпустил песни I Care и The Loser, которая стала его визитной карточкой. Среди других его сольных хитов называют What Can I Do и I’m Only Human.

Продюсерская работа и награды

Харриотт работал в жанрах ска, рокстеди, регги и даб. Как продюсер он создавал записи для Денниса Брауна, Big Youth, The Ethiopians, Keith and Tex и The Kingstonians; Jamaica Observer также упоминает DJ Scotty. На лейбле Crystal выходили, в частности, Stop That Train дуэта Keith and Tex, Lips of Wine и Silhouette Денниса Брауна, а также Singer Man группы The Kingstonians.

В 2009 году правительство Ямайки наградило Харриотта орденом Отличия за вклад в музыку. В 2019 году Jamaica Reggae Industry Association отметила его наградой за жизненные достижения.

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