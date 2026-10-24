89-летняя Ада Роговцева стала моделью украинского бренда CHER'17 и примерила элегантные наряды

89-летняя актриса театра и кино Ада Роговцева снялась в рекламной кампании украинского бренда одежды CHER'17. Звезда примерила несколько стильных образов, продемонстрировав различные варианты элегантного гардероба.

Для фотосессии Роговцевой подобрали наряды, в которых сочетались классика, современные тренды и выразительные аксессуары.

В одном из образов актриса предстала в классическом total black: оверсайз-пиджаке, широких брюках и черной водолазке. Акцентом стала массивная золотая цепь в форме лаврового листа на шее. Завершили ансамбль лаконичные кожаные мюли без задника.

Еще один образ Ады Роговцевой состоял из белоснежной блузки сложного кроя с акцентным бантом и большого ожерелья из белых и золотых элементов. Наряд дополнили серые брюки в тонкую полоску.

Актриса также позировала в уютном бежевом пальто, главной деталью которого стало массивное серебряное кольцо в форме розы. В другом ансамбле Роговцева предстала в небесно-голубой рубашке и белых брюках-палаццо — сочетании, которое выглядит непринужденно, но благородно.

В бренде подчеркнули, что во время работы над кампанией стремились передать различные грани личности актрисы и подчеркнуть красоту, которая не ограничивается внешностью.

«Роскошь — быть собой. В любом возрасте, при любых обстоятельствах, на каждом этапе жизни. Для съемки с Адой Николаевной мы подобрали образы CHER'17, в которых хотели передать различные грани ее личности. Ада Николаевна для нас — пример того, чья красота выходит далеко за пределы внешнего. В её взгляде, словах и присутствии — опыт, достоинство и любовь к жизни», — говорится в посте бренда.

Фотосессия показала, как Ада Роговцева сочетает классическую элегантность с современными модными акцентами.

На фотосессии Роговцева примерила несколько стильных образов.

Напомним, народная артистка Украины Ада Роговцева 16 июля отметила свой 89-й день рождения на сцене. В день рождения актриса выступит в спектакле «Будьте как дома» в Международном центре культуры и искусств (Октябрьском дворце) в Киеве.

Народная артистка Украины Ада Роговцева поделилась новостями о своем здоровье. Из-за болезни ей пришлось переносить спектакли в нескольких городах, а в личном блоге актриса призналась, что все начало 2026 года было сложным.

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