Саудовская Аравия не будет принимать российский песенный конкурс «Интервидение» в 2026 году. Проведение мероприятия могут перенести на 2027 год, сообщает The Moscow Times со ссылкой на неназванный источник агентства ТАСС.

Причины не уточнили

По словам источника, провести конкурс в Саудовской Аравии в этом году невозможно из-за «совокупности обстоятельств». Подробностей он не привел. Еще в августе источник в Эр-Рияде сообщал ТАСС, что даты проведения, состав участников и программа мероприятия оставались неясными.

Саудовскую Аравию объявили следующей страной-хозяйкой во время финала конкурса в Москве в сентябре 2025 года. Позднее саудовские чиновники заявляли, что государство-агрессор Россия еще не передало им формальную ответственность за организацию события.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Конкурс возобновили после отстранения от «Евровидения»

Россия возобновила «Интервидение» после исключения из «Евровидения» в 2022 году на фоне полномасштабного вторжения в Украину. Организаторы «Евровидения» тогда заявили, что участие России могло бы нанести ущерб репутации конкурса.

Президент РФ Владимир Путин в феврале 2025 года подписал указ о возобновлении конкурса, на проведение которого российские власти выделили 750 млн рублей, или 9,3 млн долларов. В московском конкурсе, по данным организаторов, приняли участие исполнители из 22 стран. Победил вьетнамский певец Дык Фук, второе место заняла группа Nomad из Кыргызстана, третье — катарская певица Дана Аль-Мир.

Читай нас в