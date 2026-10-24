89岁的阿达·罗戈夫采娃成为乌克兰品牌CHER'17的模特，并试穿了多套优雅造型

89岁的戏剧与电影演员阿达·罗戈夫采娃参与了乌克兰服装品牌CHER'17的广告拍摄。这位明星试穿了数套时尚造型，展示了多种优雅着装风格。

为这次写真拍摄，罗戈夫采娃挑选的服装融合了经典元素、现代潮流以及富有表现力的配饰。

在其中一套造型中，这位女演员身着经典的全黑装扮：宽松版型西装外套、阔腿裤和黑色高领衫。 颈间一条造型如月桂叶般的粗犷金链成为点睛之笔。一双简约的无后跟皮质穆勒鞋为整套造型画龙点睛。

阿达·罗戈夫采娃的另一套造型由一件雪白且剪裁别致的衬衫组成，衬衫上点缀着醒目的蝴蝶结，并搭配了一条由白色和金色元素组成的大型项链。灰色细条纹长裤为这套装扮画龙点睛。

这位女演员还身着一件温馨的米色大衣亮相，其最大亮点是一枚玫瑰造型的厚重银戒指。 在另一套造型中，罗戈夫采娃身着天蓝色衬衫搭配白色宫廷裤——这种搭配既显得随性自然，又尽显高贵气质。

该品牌强调，在策划此次广告活动时，他们致力于展现这位女演员多面的个性，并凸显其超越外表的美。

“做自己是一种奢华。无论在什么年龄、什么境遇，还是人生的哪个阶段。为了与阿达·尼古拉耶夫娜的合作，我们挑选了CHER'17系列的造型，希望能通过这些造型展现她个性的不同侧面。 对我们而言，阿达·尼古拉耶夫娜是一个典范，她的美远不止于外表。在她眼神、言语和举止中，都蕴含着阅历、尊严和对生活的热爱，”品牌在帖文中写道。

这次写真拍摄展现了阿达·罗戈夫采娃如何将经典优雅与现代时尚元素完美融合。

在此次拍摄中，罗戈夫采娃演绎了数套时尚造型。

值得一提的是，乌克兰人民艺术家阿达·罗戈夫采娃于7月16日在舞台上庆祝了她的89岁生日。 生日当天，这位女演员将在基辅国际文化艺术中心（十月宫）出演话剧《请像在家一样》。

乌克兰人民艺术家阿达·罗戈夫采娃分享了关于自己健康状况的近况。由于生病，她不得不推迟了在几个城市的演出，这位女演员在个人博客中坦言，2026年年初的整个时期都过得相当艰难。

关注我们在