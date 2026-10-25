美国弗吉尼亚州一家法院暂时叫停了RMS Titanic Incorporated拍卖100多件从沉没的泰坦尼克号上打捞出的文物的计划。美国政府反对出售，认为这将违反该公司获得该沉船事故现场独家打捞权时所遵循的条件，澳大利亚广播公司新闻报道。

RMS Titanic Inc计划拍卖的物品包括镶有宝石的珠宝、餐具，以及一尊曾装饰这艘客轮主楼梯的青铜小天使。美国法院于1994年授予该公司在北大西洋泰坦尼克号残骸附近进行打捞作业的独家权利。

美国政府的立场

RMS Titanic Inc于3月提交申请后，代表美国政府处理此案的美国国家海洋和大气管理局（NOAA）对该拍卖提出异议。政府方面认为，这些文物应作为完整的收藏保留，以供公众用途和后代使用。

历史学家和考古学家也反对出售。他们警告称，拆分收藏并出售物品可能会使公众失去一同研究和观看它们的机会。

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公司的论点

RMS Titanic Inc表示，拟出售的物品属于所谓的法国收藏。这些物品是在1987年的一次考察中打捞出来的，该考察由RMS Titanic Inc的前身公司和法国政府进行。该公司认为，这些文物不受与后来任务中打捞物品相同的法院限制。

8月，美国地区法官丽贝卡·比奇·史密斯暂停出售，称她需要更多信息，以评估该拍卖是否符合打捞权条款。RMS Titanic Inc已向美国第四巡回上诉法院上诉，并请求加快审理。

该公司主要通过在不同国家举办泰坦尼克号文物展览获得收入。该公司此前曾试图出售部分物品：2016年该公司处于破产程序期间的一项类似举措，曾引起美国、法国、联合国教科文组织和文化机构的反对。

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