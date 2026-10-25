据《韩国先驱报》报道，上周，韩国出版了散文集《Buttermilk Way》，以纪念于2025年10月16日去世、享年35岁的作家白世熙。该书由白世熙相伴七年的伴侣金康道、相识20年的朋友李秀贤以及其妹妹白多熙编写。

关于失去她后一年时光的文字

在作者去世后的一年间，三位编者每月见面，彼此朗读他们所写的关于经历失去以及没有她的生活的文字。这些文字后来成为该散文集的基础，该书经作家家人同意出版。

据妹妹所述，这一项目的想法源于白世熙生前表达的一个愿望：她希望有人为她写点什么。编者们并未试图代她发言或对她的人生作出结论，而是聚焦于他们在失去亲人后这一年里的自身经历。

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用于预防自杀的捐款

每售出一本《Buttermilk Way》，其封面定价的5%将捐给韩国自杀预防基金会。

白世熙于2018年凭借《I Want to Die but I Want to Eat Tteokbokki》出道，该书基于作者在治疗心境恶劣症——一种持续性抑郁障碍——期间与精神科医生的谈话。该书及其2019年出版的续作在韩国和海外累计售出逾100万册，并被译成约25种语言。

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