На прошлой неделе в Южной Корее вышел сборник эссе Buttermilk Way, посвященный писательнице Бэк Се Хи, которая умерла 16 октября 2025 года в возрасте 35 лет. Книгу подготовили Ким Кан То, партнер Бэк Се Хи на протяжении семи лет, Ли Су Хьон, ее подруга на протяжении 20 лет, и младшая сестра Бэк Да Хи, сообщает Korea Herald.

Тексты о годе после утраты

В течение года после смерти автора трое составителей ежемесячно встречались, чтобы читать друг другу написанные ими тексты о переживании утраты и жизни без нее. Позднее эти тексты стали основой сборника, опубликованного с согласия семьи писательницы.

По словам младшей сестры, идея проекта возникла из желания Бэк Се Хи, высказанного ею при жизни: она хотела, чтобы кто-то написал что-то для нее. Составители не стремились говорить от ее имени или делать выводы о ее жизни, а сосредоточились на собственном опыте года после потери близкого человека.

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Вклад в предотвращение самоубийств

Пять процентов от цены на обложке каждого проданного экземпляра Buttermilk Way будут передаваться Корейскому фонду предотвращения самоубийств.

Бэк Се Хи дебютировала в 2018 году книгой I Want to Die but I Want to Eat Tteokbokki, построенной на разговорах автора с психиатром во время лечения дистимии — стойкого депрессивного расстройства. Вместе с продолжением, изданным в 2019 году, эти две книги разошлись тиражом более 1 млн экземпляров в Южной Корее и за рубежом и были переведены примерно на 25 языков.

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