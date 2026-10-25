W ubiegłym tygodniu w Korei Południowej ukazał się zbiór esejów Buttermilk Way, poświęcony pisarce Baek Se-hee, która zmarła 16 października 2025 roku w wieku 35 lat. Książkę przygotowali Kim Kang-to, partner Baek Se-hee przez siedem lat, Lee Su-hyeon, jej przyjaciółka od 20 lat, oraz młodsza siostra Baek Da-hee, informuje Korea Herald.

Teksty o roku po stracie

W ciągu roku po śmierci autorki troje redaktorów spotykało się co miesiąc, aby czytać sobie nawzajem napisane przez siebie teksty o przeżywaniu straty i życiu bez niej. Teksty te stały się później podstawą zbioru, który opublikowano za zgodą rodziny pisarki.

Według młodszej siostry pomysł projektu wynikał z życzenia, które Baek Se-hee wyraziła za życia: chciała, aby ktoś napisał coś dla niej. Redaktorzy nie dążyli do wypowiadania się w jej imieniu ani do wyciągania wniosków na temat jej życia, lecz skupili się na własnym doświadczeniu roku po stracie bliskiej osoby.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wsparcie na rzecz zapobiegania samobójstwom

Pięć procent ceny okładkowej każdego sprzedanego egzemplarza Buttermilk Way będzie przekazywane Koreańskiej Fundacji Zapobiegania Samobójstwom.

Baek Se-hee zadebiutowała w 2018 roku książką I Want to Die but I Want to Eat Tteokbokki, opartą na rozmowach autorki z psychiatrą podczas leczenia dystymii — przewlekłego zaburzenia depresyjnego. Wraz z kontynuacją wydaną w 2019 roku te dwie książki sprzedały się w nakładzie ponad 1 mln egzemplarzy w Korei Południowej i za granicą oraz zostały przetłumaczone na około 25 języków.

Czytaj nas na