Od 1 do 5 listopada festiwal Cinema of the South w izraelskim Sderot będzie obchodził 25-lecie. Wydarzenie w Cinematece w Sderot połączy telewizyjne premiery, filmy izraelskie i międzynarodowe, spotkania z reżyserami, konkursy oraz program muzyczny. Podczas ceremonii zamknięcia organizatorzy zaprezentują Negba — nowy inkubator dla młodych filmowców z południa kraju, informuje „Jerusalem Post”.

Premiery seriali i filmów

Festiwal został założony przez Szkołę Sztuk Audiowizualnych Akademickiego Kolegium Sapir. W programie znajdą się dzieła twórców ze Sderot i zachodniego Negewu, w tym filmy o życiu w regionie w ciągu trzech lat po atakach Hamasu z 7 października.

Podczas otwarcia Hanan Savyon i Guy Amir opowiedzą o serialu Netflixa Bros. Po rozmowie zostaną pokazane pierwsze dwa odcinki drugiego sezonu, które będą miały światową premierę. Serial opowiada o dwóch przyjaciołach z dzieciństwa i kibicach klubu piłkarskiego Beitar Jerozolima, którzy wspólnie prowadzą pub w Jerozolimie.

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Zaplanowano również przedpremierowe pokazy komediodramatu Motherland Yael Hedayi z Daną Ivgy, Sassonem Gabayem i Almą Zack, a także serialu dokumentalnego Whose Daughter Are You? o kobietach mizrachi w Izraelu. Festiwal zakończy pokaz filmu Iris Zaki What Was She Thinking?, poświęconego wyborowi nieposiadania dzieci w izraelskim społeczeństwie.

Uhonorowanie montażystki Nili Feller

W ramach programu zamykającego zostanie uhonorowana montażystka Nili Feller, dwukrotna laureatka nagrody Ophir. Program obejmie cztery filmy, przy których pracowała, lekcję mistrzowską oraz spotkania z reżyserami Arim Folmanem i Danim Rosenbergiem.

Wśród innych uczestników są absolwenci Kolegium Sapir: Efrat Korem z filmem Heart of Gold, Shir Huri Abu z dokumentem 100 Gates oraz filmowiec ze Sderot Tal Avitan z Carlos Outside the Lines. Szwajcarski reżyser Thomas Imbach zaprezentuje dwa swoje dzieła i poprowadzi lekcję mistrzowską we współpracy z Ambasadą Szwajcarii.

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