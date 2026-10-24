С 1 по 5 ноября фестиваль Cinema of the South в израильском Сдероте отметит 25-летие. Событие в Синематеке Сдерота объединит телевизионные премьеры, израильские и международные фильмы, встречи с режиссерами, конкурсы и музыкальную программу. На церемонии закрытия организаторы представят Negba — новый инкубатор для молодых кинематографистов с юга страны, сообщает Jerusalem Post.

Премьеры сериалов и фильмов

Фестиваль был основан Школой аудиовизуального искусства Академического колледжа Сапир. В программе будут представлены работы авторов из Сдерота и западного Негева, в том числе фильмы о жизни региона на протяжении трех лет после нападений ХАМАС 7 октября.

На открытии Ханан Савьон и Гай Амир расскажут о сериале Netflix Bros. После беседы покажут первые два эпизода второго сезона, которые станут мировой премьерой. Сериал рассказывает о двух друзьях детства и болельщиках футбольного клуба «Бейтар Иерусалим», которые вместе управляют пабом в Иерусалиме.

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Также запланированы предпремьерные показы комедийной драмы Motherland Яэль Хедаи с Даной Ивги, Сассоном Габаем и Альмой Зак, а также документального сериала Whose Daughter Are You? о женщинах-мизрахи в Израиле. Фестиваль завершится показом фильма Ирис Заки What Was She Thinking?, посвященного выбору не иметь детей в израильском обществе.

Чествование монтажера Нили Феллер

В рамках завершающей программы почтут монтажера Нили Феллер, двукратную лауреатку премии «Офир». В программу войдут четыре фильма, над которыми она работала, мастер-класс и встречи с режиссерами Ари Фольманом и Дани Розенбергом.

Среди других участников — выпускники колледжа Сапир Эфрат Корем с фильмом Heart of Gold, Шир Хури Абу с документальной лентой 100 Gates и кинематографист из Сдерота Таль Авитан с Carlos Outside the Lines. Швейцарский режиссер Томас Имбах представит две свои работы и проведет мастер-класс в сотрудничестве со Швейцарским посольством.

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