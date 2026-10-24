89-letnia Ada Rogowcewa została modelką ukraińskiej marki CHER'17 i zaprezentowała eleganckie stylizacje

89-letnia aktorka teatralna i filmowa Ada Rogowcewa wystąpiła w kampanii reklamowej ukraińskiej marki odzieżowej CHER'17. Gwiazda przymierzyła kilka stylowych stylizacji, prezentując różne warianty eleganckiej garderoby.

Na potrzeby sesji zdjęciowej dla Rogowcewej dobrano stroje łączące w sobie klasykę, współczesne trendy i wyraziste dodatki.

W jednej ze stylizacji aktorka zaprezentowała się w klasycznym total black: oversize'owej marynarce, szerokich spodniach i czarnym golfie. Akcentem był masywny złoty łańcuch w kształcie liści laurowych na szyi. Całość dopełniały lakoniczne skórzane klapki bez tylnej części.

Kolejna stylizacja Ady Rogowcewej składała się z śnieżnobiałej bluzki o skomplikowanym kroju z charakterystyczną kokardą oraz dużego naszyjnika z białych i złotych elementów. Całość dopełniały szare spodnie w cienkie paski.

Aktorka pozowała również w przytulnym beżowym płaszczu, którego głównym akcentem był masywny srebrny pierścionek w kształcie róży. W innym zestawie Rogowcewa zaprezentowała się w niebiańsko-błękitnej koszuli i białych spodniach typu palazzo — połączeniu, które wygląda swobodnie, ale jednocześnie elegancko.

Marka podkreśliła, że podczas pracy nad kampanią starano się oddać różne oblicza osobowości aktorki oraz podkreślić piękno, które nie ogranicza się wyłącznie do wyglądu zewnętrznego.

„Luksus bycia sobą. W każdym wieku, w każdych okolicznościach, na każdym etapie życia. Do sesji zdjęciowej z Adą Mikołajewną wybraliśmy stylizacje CHER'17, w których chcieliśmy oddać różne oblicza jej osobowości. Ada Mikołajewna jest dla nas przykładem osoby, której piękno wykracza daleko poza to, co zewnętrzne. W jej spojrzeniu, słowach i obecności widać doświadczenie, godność i miłość do życia” – czytamy w poście marki.

Sesja zdjęciowa pokazała, jak Ada Rogowcewa łączy klasyczną elegancję z nowoczesnymi akcentami mody.

Podczas sesji zdjęciowej Rogowcewa zaprezentowała kilka stylowych stylizacji.

Przypomnijmy, że 16 lipca ludowa artystka Ukrainy Ada Rogowcewa świętowała swoje 89. urodziny na scenie. W dniu urodzin aktorka wystąpi w spektaklu „Poczujcie się jak w domu” w Międzynarodowym Centrum Kultury i Sztuki (Pałacu Październikowym) w Kijowie.

Ludowa artystka Ukrainy Ada Rogowcewa podzieliła się wiadomościami na temat swojego stanu zdrowia. Z powodu choroby musiała przełożyć przedstawienia w kilku miastach, a na swoim blogu aktorka przyznała, że cały początek 2026 roku był dla niej trudny.

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