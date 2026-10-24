В Израиле, в Иерусалиме, с 5 по 12 ноября пройдет 27-й Международный фестиваль уда под эгидой Confederation House. Как сообщает Jerusalem Post, в программу добавили второе выступление израильского рок-музыканта Дуду Тассы и британского гитариста Radiohead Джонни Гринвуда после высокого спроса на билеты на первый концерт.

Первый концерт Тассы и Гринвуда запланирован на 5 ноября в 21:00 в Иерусалимском театре. Дополнительное выступление состоится на той же площадке 6 ноября в 12:45. Музыканты исполнят композиции с совместного альбома Jarak Qaribak, выпущенного в 2023 году, а также произведения из проектов Тассы Al-Kuwaiti.

Программа фестиваля

В выступлении Тассы и Гринвуда также примут участие 15 инструменталистов и двое вокалистов. Часть программы основана на музыке, которую писали и исполняли дед и двоюродный дед Тассы — Дауд и Саллех аль-Кувейти.

Среди международных гостей фестиваля будут греческие певцы Бабис Цертос и Арети Кетиме. Они представят музыку в жанрах ребетико и смирнеики, связанных с греческой народной традицией.

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Индийская музыка и завершение фестиваля

10 ноября в Иерусалимском театре выступит индийское трио Triveni: исполнитель на бамбуковой флейте бансури Ракеш Чаурасия, ситарист Пурбаян Чаттерджи и таблист Оджас Адия. В тот же день в театре «Хан» запланирован концерт перкуссиониста Итамара Доари.

7 ноября скрипач и исполнитель на уде Таисир Элиас сыграет программу классической арабской музыки вместе с мандолинистом Шмуэлем Эльбазом. 8 ноября выступят джазовый пианист Омри Мор и перкуссионист и вокалист Шломо Бар. 11 ноября на фестивале также запланировано выступление Шломи Шабана, исполнителя на кеманче Марка Элиягу и трио Kadosh Brothers.

12 ноября хореограф Орли Портал представит танцевальную постановку Rite of Spring, вдохновленную творчеством сирийско-египетского музыканта Фарида аль-Атраша. Завершающим выступлением фестиваля станет концерт группы Teapacks при поддержке The Hafla and Hora Orchestra.

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