22 сентября в Лондоне объявили шорт-лист Букеровской премии. Только шесть книг из тысячи других попали в этот список. Только шесть романов, которые жюри решило назвать лучшими англоязычными произведениями этого года. А председателем жюри Букера в этом году стала известная классицистка, писательница и телеведущая Мэри Берд.

Среди финалистов — два предыдущих лауреата Букера, один дебютный роман и три автора, для которых это первое появление в шорт-листе. А вместе они охватывают довольно интересное путешествие: от постапокалиптического Кента до Ямайки 1980-х, от средневекового безымянного двора до университетской аудитории, где кто-то сидит внутри большой черной сумки.

Журналистка UA.News Анита Виолина расскажет о каждой из шести книг, о том, кто возглавил комиссию в этом году и как вообще работает весь механизм этой престижной премии. Подробнее — в нашем материале.

Что такое Букеровская премия и чем она важна

Букеровская премия существует с 1969 года — уже целых 58 лет. Ежегодно она отмечает лучший роман, написанный на английском языке и изданный в Великобритании или Ирландии. Победитель получает 50 тысяч фунтов стерлингов и, что не менее важно, гарантированное внимание миллионов читателей по всему миру.

Книги-лауреаты традиционно взлетают в топ продаж сразу после объявления и остаются там месяцами. За более чем пять десятилетий существования премия открыла широкой аудитории Салмана Рушди, Маргарет Этвуд, Иэна Макьюэна, Хилари Мантел — авторов, которые впоследствии стали классиками. Поэтому попасть в шорт-лист — это огромная честь и победа сама по себе. Такую книгу начинают переводить по всему миру, обсуждать и читать там, где раньше о ней, возможно, никто бы и не узнал.

Каждый год Букеровский фонд собирает новое жюри из пяти человек. Это люди из разных сфер, но все они гарантированно всегда связаны с литературой. В этом году жюри возглавила Мэри Берд — классицистка, автор бестселлеров об античности и одна из самых известных публичных интеллектуалок Великобритании. В состав жюри также вошли поэт Рэймонд Антробус, музыкант Джарвис Кокер, литературная критик Ребекка Лю и писательница Патриция Локвуд, которая сама была номинирована на Букера в 2021 году.

Сначала жюри отбирает так называемую «Букеровскую дюжину», то есть лонг-лист из тринадцати книг, который объявляется в июле. Затем следует ещё несколько месяцев чтения и обсуждений, после которых список сокращается до шести финалистов. И, наконец, победителя объявляют на торжественной церемонии. В этом году она состоится 9 ноября в лондонском Old Billingsgate.



Финалисты Букера-2026

«Black Bag»

Автор: Люк Кеннард

Жанр: кампусный роман, сатира

Это, пожалуй, самая странная книга в шорт-листе этого года. Звучит как абсурдистская комедия, но в основе — реальный психологический эксперимент 1967 года: профессор просит актёра-любителя провести целый семестр на университетских лекциях, сидя внутри большой чёрной сумки.

Цель — исследовать так называемый «эффект простой экспозиции»: идею о том, что мы начинаем привязываться к вещам и людям просто от частого соприкосновения с ними, даже если сначала они нам не нравились. Это нестандартный роман об одиночестве, близости и том, как мы вообще становимся частью сообщества. Книга обещает быть интересной.



«The End of Everything»

Автор: М. Джон Гаррисон

Жанр: антиутопия, спекулятивная фантастика

М. Джон Гаррисон — один из самых важных и наименее известных широкой аудитории британских писателей. Он написал тринадцать романов и несколько сборников рассказов, получил премию Артура Кларка и премию Голдсмита. Но всё равно он остаётся автором, которого читают прежде всего те, кто серьёзно следит за литературой. Однако книга «The End of Everything» может это исправить.

Действие романа разворачивается на побережье Кента в постапокалиптической Британии. Главный герой Филип Теннант вместе с тётей выживает за счёт того, что собирает и продаёт вещи, выброшенные морем на берег. В качестве фона — социальный коллапс и таинственное вторжение чего-то непонятного. Но книга сосредоточена в целом не на катастрофе как таковой. Автор пишет о том, как люди продолжают существовать в ее условиях. Мрачная сатира и антиутопическая фантастика в одной истории.



«The Disappearers»

Автор: Марлон Джеймс

Жанр: литературная проза, историческая фантастика

Марлон Джеймс уже выигрывал Букера однажды — в 2015 году, за роман «Краткая история семи убийств». Если он победит снова, то станет лишь пятым автором в истории премии, кому это удалось дважды. И, судя по реакции критиков, шансы на победу есть.

Этот роман основан на реальных событиях. 1988 год, Кингстон, Ямайка. Восемь мужчин начинают репетиции спектакля. Все они геи — и все вынуждены скрывать это в обществе, где гомосексуальность наказывается жестоко и публично. Однажды вечером на них нападает толпа, одного из актеров убивают… Роман охватывает почти два десятилетия — с 1988-го по 2005-й — и следит за тем, как это событие расходится кругами и меняет всех, кто так или иначе был к нему причастен.



«May We Feed the King»

Автор: Ребекка Перри

Жанр: историческая фантастика

Ребекка Перри — единственный дебютант в шорт-листе этого года и уже лауреат премии Waterstones Debut Fiction Prize. Поэтесса по призванию, и это чувствуется в каждом предложении романа.

Эта история охватывает два временных пласта одновременно. С одной стороны, перед нами предстает современная кураторша, которая реставрирует комнаты старинных зданий, возвращая им прежнюю жизнь, и в роскошных частных покоях средневекового дворца настолько очаровывается правлением почти стёртого из памяти короля, что границы между её повседневностью и чужим прошлым начинают всё больше стираться. С другой стороны — сам монарх, который никогда не стремился к короне, но оказался на троне после внезапной гибели старших братьев и вскоре попал в паутину дворцовых интриг.



«The Things We Never Say»

Автор: Элизабет Страут

Жанр: литературная проза

Элизабет — лауреат Пулитцеровской премии. Она также уже дважды попадала в шорт-лист Букера, и на этот раз это произошло в третий раз.

«The Things We Never Say» рассказывает об Арти Даме — обычном учителе из Массачусетса, чья внешне благополучная и комфортная жизнь на самом деле пронизана ощущением изоляции и тихого отчаяния. Это книга о том, что остаётся невысказанным между людьми, история о цене этого молчания. Страут, кстати, уже не впервые пишет о людях, которых обычно не замечают.



«John of John»

Автор: Дуглас Стюарт

Жанр: литературная проза

Дуглас Стюарт выиграл Букеровскую премию в 2020 году за дебютный роман «Shuggie Bain» и с тех пор стал одним из самых внимательно читаемых авторов в британской литературе. «John of John» — его третий роман и, по единодушному мнению критиков, самый совершенный.

История рассказывает о Джоне-Калуме Маклеоде, молодом выпускнике художественной школы. Он неохотно возвращается домой на продуваемый всеми ветрами остров Харрис, где живут его отец-ткач и бабушка из Глазго. Отец и сын хранят в себе тайны, о которых никогда не говорят. В целом это история об отношениях, в которых любовь и неспособность выразить её сосуществуют бок о бок и сильно мешают друг другу.



Подводя итог, победитель Букера-2026 будет объявлен 9 ноября на торжественной церемонии в Лондоне. На этот раз предсказать результат, пожалуй, сложнее, чем обычно. Шорт-лист настолько разнообразен, что любая из шести книг достойна победы в этом году.

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