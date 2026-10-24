22 września w Londynie ogłoszono listę finalistów nagrody Bookera. Tylko sześć książek spośród tysiąca innych znalazło się na tej liście. Tylko sześć powieści, które jury uznało za najlepsze anglojęzyczne dzieła tego roku. Przewodniczącą jury tegorocznej edycji nagrody Bookera jest znana filolog klasyczna, pisarka i prezenterka telewizyjna Mary Bird.

Wśród finalistów znalazło się dwóch poprzednich laureatów nagrody Bookera, jedna debiutancka powieść oraz trzech autorów, dla których jest to pierwszy występ na krótkiej liście. W sumie tworzą oni dość interesującą podróż: od postapokaliptycznego Kentu po Jamajkę lat 80., od średniowiecznego, bezimiennego dworu po salę wykładową, gdzie ktoś siedzi w środku wielkiej czarnej torby.

Dziennikarka UA.News Anita Violina opowie o każdej z sześciu książek, o tym, kto przewodniczył komisji w tym roku i jak w ogóle działa cały mechanizm tej niezwykle prestiżowej nagrody. Więcej szczegółów — w naszym artykule.

Czym jest Nagroda Bookera i dlaczego jest tak ważna

Nagroda Bookera istnieje od 1969 roku – już od 58 lat. Co roku wyróżnia ona najlepszą powieść napisaną w języku angielskim i wydaną w Wielkiej Brytanii lub Irlandii. Zwycięzca otrzymuje 50 tysięcy funtów szterlingów oraz, co nie mniej ważne, gwarantowaną uwagę milionów czytelników na całym świecie.

Książki-laureaci tradycyjnie trafiają na szczyty list bestsellerów zaraz po ogłoszeniu wyników i pozostają tam przez wiele miesięcy. W ciągu ponad pięciu dekad istnienia nagroda ta zaprezentowała szerokiej publiczności Salmana Rushdiego, Margaret Atwood, Iena McEwana i Hilary Mantel – autorów, którzy z czasem stali się klasykami. Dlatego znalezienie się na krótkiej liście to ogromny zaszczyt i sukces sam w sobie. Taka książka zaczyna być tłumaczona na całym świecie, omawiana i czytana tam, gdzie wcześniej być może nikt by o niej nie usłyszał.

Każdego roku Fundacja Bookera powołuje nowe, pięcioosobowe jury. Są to osoby z różnych dziedzin, ale wszystkie mają gwarantowany związek z literaturą. W tym roku na czele jury stanęła Mary Bird – filolog klasyczny, autorka bestsellerów o starożytności i jedna z najbardziej znanych brytyjskich intelektualistek. W skład jury weszli również poeta Raymond Anthrobus, muzyk Jarvis Cocker, krytyk literacki Rebecca Liu oraz pisarka Patricia Lockwood, która sama była nominowana do nagrody Bookera w 2021 roku.

Najpierw jury wybiera tzw. „Bookerową dwunastkę”, czyli długą listę trzynastu książek, która jest ogłaszana w lipcu. Następnie następuje kilka miesięcy lektury i dyskusji, po których lista zostaje skrócona do sześciu finalistów. I wreszcie zwycięzca zostaje ogłoszony podczas uroczystej ceremonii. W tym roku odbędzie się ona 9 listopada w londyńskim Old Billingsgate.



Finaliści nagrody Bookera 2026

„Black Bag”

Autor: Luke Kennard

Gatunek: powieść studencka, satyra

To chyba najdziwniejsza książka na tegorocznej krótkiej liście. Brzmi jak komedia absurdu, ale u jej podstaw leży prawdziwy eksperyment psychologiczny z 1967 roku: profesor prosi aktora-amatora, by spędził cały semestr na wykładach uniwersyteckich, siedząc w wielkiej czarnej torbie.

Celem jest zbadanie tak zwanego „efektu prostej ekspozycji”: idei, że zaczynamy przywiązywać się do rzeczy i ludzi po prostu przez częsty kontakt z nimi, nawet jeśli początkowo nam się nie podobały. To niekonwencjonalna powieść o samotności, bliskości i o tym, jak w ogóle stajemy się częścią społeczności. Książka zapowiada się interesująco.



„The End of Everything”

Autor: M. John Harrison

Gatunek: antyutopia, fantastyka spekulatywna

M. John Harrison to jeden z najważniejszych, a jednocześnie najmniej znanych szerokiej publiczności brytyjskich pisarzy. Napisał trzynaście powieści i kilka zbiorów opowiadań, zdobył nagrodę im. Arthura Clarka oraz nagrodę Goldsmitha. Mimo to pozostaje autorem, którego czytają przede wszystkim ci, którzy poważnie interesują się literaturą. Książka „The End of Everything” może to jednak zmienić.

Akcja powieści rozgrywa się na wybrzeżu hrabstwa Kent w postapokaliptycznej Wielkiej Brytanii. Główny bohater, Philip Tennant, wraz z ciotką utrzymuje się, zbierając i sprzedając przedmioty wyrzucone przez morze na brzeg. Tłem jest społeczny upadek i tajemnicza inwazja czegoś niezrozumiałego. Jednak książka ta nie skupia się ogólnie na samej katastrofie. Autor pisze o tym, jak ludzie nadal funkcjonują w jej obliczu. Ponura satyra i fantastyka dystopijna w jednej opowieści.



„The Disappearers”

Autor: Marlon James

Gatunek: proza literacka, powieść historyczna

Marlon James zdobył już raz nagrodę Bookera – w 2015 roku za powieść „Krótka historia siedmiu morderstw”. Jeśli wygra ponownie, zostanie dopiero piątym autorem w historii tej nagrody, któremu udało się to dwukrotnie. A sądząc po reakcjach krytyków, ma na to spore szanse.

Ta powieść oparta jest na prawdziwych wydarzeniach. Rok 1988, Kingston, Jamajka. Ośmiu mężczyzn rozpoczyna próby do spektaklu. Wszyscy są gejami – i wszyscy zmuszeni są to ukrywać w społeczeństwie, w którym homoseksualizm jest surowo i publicznie karany. Pewnego wieczoru zostają zaatakowani przez tłum, a jeden z aktorów ginie… Powieść obejmuje prawie dwie dekady – od 1988 do 2005 roku – i śledzi, jak to wydarzenie rozchodzi się falami i zmienia wszystkich, którzy w taki czy inny sposób mieli z nim do czynienia.



„May We Feed the King”

Autorka: Rebecca Perry

Gatunek: powieść historyczna

Rebecca Perry — jedyna debiutantka na tegorocznej krótkiej liście i już laureatka nagrody Waterstones Debut Fiction Prize. Z powołania jest poetką, co wyczuwa się w każdym zdaniu powieści.

Ta historia obejmuje jednocześnie dwie płaszczyzny czasowe. Z jednej strony mamy przed sobą współczesną kuratorkę, która odnawia pomieszczenia zabytkowych budynków, przywracając im dawny blask, a w okazałych prywatnych komnatach średniowiecznego pałacu jest tak zauroczona panowaniem króla, niemal wymazanego z pamięci, że granice między jej codziennością a obcą przeszłością zaczynają się coraz bardziej zacierać. Z drugiej strony – sam monarcha, który nigdy nie pragnął korony, ale znalazł się na tronie po nagłej śmierci starszych braci i wkrótce zaplątał się w sieć pałacowych intryg.



„The Things We Never Say”

Autorka: Elizabeth Strout

Gatunek: proza literacka

Elizabeth jest laureatką Nagrody Pulitzera. Dwukrotnie znalazła się również na krótkiej liście do Nagrody Bookera, a tym razem stało się to po raz trzeci.

„The Things We Never Say” opowiada o Artym Damie – zwykłym nauczycielu z Massachusetts, którego pozornie szczęśliwe i wygodne życie w rzeczywistości przepełnione jest poczuciem izolacji i cichej rozpaczy. Jest to książka o tym, co pozostaje niewypowiedziane między ludźmi, opowieść o cenie tego milczenia. Strout, nawiasem mówiąc, nie po raz pierwszy pisze o ludziach, których zazwyczaj się nie dostrzega.



„John of John”

Autor: Douglas Stewart

Gatunek: proza literacka

Douglas Stewart zdobył nagrodę Bookera w 2020 roku za debiutancką powieść „Shuggie Bain” i od tego czasu stał się jednym z najczęściej czytanych autorów w literaturze brytyjskiej. „John of John” to jego trzecia powieść i, zgodnie z jednogłośną opinią krytyków, najdoskonalsza.

Historia opowiada o Johnie-Calumie Macleodzie, młodym absolwencie szkoły artystycznej. Niechętnie wraca do domu na smagany wiatrami wyspę Harris, gdzie mieszka jego ojciec – tkacz – oraz babcia z Glasgow. Ojciec i syn skrywają w sobie tajemnice, o których nigdy nie rozmawiają. Ogólnie rzecz biorąc, jest to opowieść o relacjach, w których miłość i niezdolność do jej wyrażenia współistnieją obok siebie, a jednocześnie bardzo sobie przeszkadzają.



Podsumowując, zwycięzca nagrody Bookera 2026 zostanie ogłoszony 9 listopada podczas uroczystej ceremonii w Londynie. Tym razem przewidzenie wyniku jest chyba trudniejsze niż zwykle. Lista finalistów jest tak różnorodna, że każda z tych sześciu książek zasługuje na tegoroczną nagrodę.

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