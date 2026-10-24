9月22日，布克奖入围名单在伦敦揭晓。在成千上万部作品中，仅有六部入选该名单。这六部小说被评委会评为今年最优秀的英语作品。 本届布克奖评委会主席是著名古典学者、作家兼电视主持人玛丽·伯德。

入围者中包括两位曾获布克奖的作家、一部处女作，以及三位首次入围短名单的作者。 这些作品共同勾勒出一段颇为引人入胜的旅程：从后末日时代的肯特郡到1980年代的牙买加，从中世纪某座无名宫廷到大学礼堂——在那里，有人正坐在一个巨大的黑色袋子里。

UA.News记者安妮塔·维奥利娜将逐一介绍这六部作品，并讲述今年评委会的主席是谁，以及这一极具声望的奖项的运作机制究竟是怎样的。更多详情请见我们的报道。

什么是布克奖，它为何重要

布克奖自1969年设立以来，至今已有整整58年。 该奖项每年都会表彰一部以英语创作并在英国或爱尔兰出版的最佳小说。获奖者将获得5万英镑奖金，同样重要的是，还能确保获得全球数百万读者的关注。

获奖作品通常在获奖名单公布后立即跻身畅销榜，并能在此榜单上停留数月之久。 在超过五十年历史中，该奖项向广大读者推介了萨尔曼·拉什迪、玛格丽特·艾特伍德、伊恩·麦克尤恩、希拉里·曼特尔等作家——这些作家后来都成为了文学经典。 因此，入围短名单本身就是莫大的荣誉和胜利。这样的作品会在世界各地被翻译、讨论和阅读，而在以前，这些地方的人可能根本不会知道它的存在。

每年，布克基金会都会组建由五人组成的新评委会。这些成员来自不同领域，但他们都必然与文学有着密切的联系。 今年，评委会由玛丽·伯德领衔——她是一位古典学者，古希腊罗马题材畅销书的作者，也是英国最著名的公共知识分子之一。 评委会成员还包括诗人雷蒙德·安特罗布斯、音乐家贾维斯·科克、文学评论家丽贝卡·刘，以及曾于2021年入围布克奖的作家帕特里夏·洛克伍德。

首先，评委会将筛选出所谓的“布克十二强”，即包含十三部作品的长名单，该名单将于七月公布。随后经过数月的阅读和讨论，名单将缩减至六部入围作品。 最终，获奖者将在颁奖典礼上揭晓。今年的颁奖典礼将于11月9日在伦敦的Old Billingsgate举行。

2026年布克奖入围

名单

《Black Bag》

作者：卢克·肯纳德

类型：校园小说、讽刺小说

这大概是今年入围短名单中最奇特的一本书。 听起来像是一部荒诞喜剧，但其核心其实是1967年的一项真实心理实验：一位教授请来一位业余演员，让他整个学期都坐在一个巨大的黑色袋子里，参加大学的讲座。

目的是研究所谓的“单纯曝光效应”：即我们仅仅因为频繁接触某些事物或人，就会开始对它们产生依恋，即使起初并不喜欢它们。 这是一部另类小说，探讨孤独、亲密关系，以及我们究竟如何成为社区的一员。这本书读来定会引人入胜。



《万物尽头》

作者：M·约翰·哈里森

类型：反乌托邦、推测性科幻

M·约翰·哈里森是英国最重要的作家之一，却鲜为大众所知。 他创作了十三部长篇小说和数部短篇小说集，曾荣获阿瑟·克拉克奖和戈德史密斯奖。但即便如此，他依然是一位主要被那些认真关注文学的人所阅读的作家。 不过，小说《The End of Everything》或许能改变这一局面。

小说的故事发生在后末日时代的英国肯特郡海岸。主人公菲利普·坦南特与姑妈一起，靠捡拾并出售海浪冲上岸的物品维持生计。 故事的背景是社会崩溃以及某种神秘未知力量的入侵。但这本书的整体关注点并非灾难本身，而是作者描绘了人们如何在灾难中继续生存。 阴郁的讽刺与反乌托邦科幻融于一故事之中。

《

消失者》

作者：马龙·詹姆斯

体裁：文学散文、历史小说

马龙·詹姆斯曾于2015年凭借小说《七起谋杀案简史》一度摘得布克奖。 如果他再次获奖，将成为该奖项历史上仅有的第五位两度获奖的作家。而且，从评论家的反应来看，他获胜的几率很大。

这部小说改编自真实事件。1988年，牙买加金斯敦。 八名男子开始排练一场戏剧。他们全都是同性恋——在那个将同性恋视为罪行并予以残酷公开惩罚的社会里，所有人都被迫隐瞒这一身份。某天晚上，他们遭到暴民的袭击，其中一名演员被杀害…… 小说跨越了近二十年——从1988年到2005年——并追踪了这一事件如何产生连锁反应，改变了所有曾以各种方式与之相关的人。



《May We Feed the King》

作者：丽贝卡·佩里

类型：历史小说

丽贝卡·佩里是今年入围短名单中唯一的处女作作家，且已荣获沃特斯通处女作小说奖。她天生就是一位诗人，这一点在小说每一句中都体现得淋漓尽致。

这个故事同时涵盖了两个时间维度。一方面，我们看到一位当代策展人，她修复古建筑的房间，让它们重焕生机； 而在中世纪宫殿华丽的私人寝殿中，她却深深沉醉于那位几乎已被遗忘的国王的统治时期，以至于她自己的日常生活与那个陌生的过去之间的界限开始日益模糊。 另一方面，则是那位君主本人——他从未觊觎王冠，却因长兄们猝然离世而登基，很快便深陷宫廷阴谋的蛛网之中。



《我们从未说出口的话》

作者：伊丽莎白·斯特劳特

体裁：文学散文

伊丽莎白是普利策奖得主。她此前已两度入围布克奖短名单，此次则是第三次入围。

《我们从未说出口的话》讲述了马萨诸塞州一位普通教师阿蒂·达马的故事，他表面上过着安稳舒适的生活，但实际上却始终被孤立感和隐秘的绝望所笼罩。 这是一部关于人际间那些未曾言说之事的小说，也是关于这种沉默所付出的代价的故事。顺便提一句，这并非斯特劳特第一次笔下描绘那些通常被忽视的人。



《约翰之约翰》

作者：道格拉斯·斯图尔特

体裁：文学散文

道格拉斯·斯图尔特凭借处女作《舒吉·贝恩》于2020年荣获布克奖，此后成为英国文坛备受瞩目的作家之一。 《约翰之约翰》是他的第三部长篇小说，评论界一致认为这是他最成熟的作品。

故事讲述了艺术学院应届毕业生约翰-卡卢姆·麦克劳德。他心不甘情不愿地回到风吹雨打的哈里斯岛，那里住着他的父亲——一位织布工，以及从格拉斯哥来的祖母。 父子二人心中都藏着从未启齿的秘密。总体而言，这是一个关于亲情的故事：其中，爱与无法表达爱并存，二者相互制约，彼此干扰。



总而言之，2026年布克奖的获奖者将于11月9日在伦敦举行的颁奖典礼上揭晓。 这次的结果恐怕比往常更难预测。入围名单如此丰富多样，这六本书中的任何一本都配得上今年的桂冠。

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