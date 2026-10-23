Внук Богдана Бенюка подрос и уже выше своего знаменитого дедушки

Народный артист Украины Богдан Бенюк посетил празднование 100-летия театра имени Леси Украинки вместе со своим 15-летним внуком Яремой Подгорой. Парень редко появляется на публике со своим известным дедушкой, поэтому на этот раз привлек внимание ещё и своим ростом — он уже выше актера. В то же время у Яремы есть собственный театральный опыт: впервые он вышел на сцену вместе с дедушкой ещё в детстве.

Богдан Бенюк пришел на юбилейный вечер театра имени Леси Украинки вместе со своим 15-летним внуком Яремой Подгорой. Празднование состоялось 22 октября по случаю 100-летия театра. На мероприятие собрались сотни гостей, среди которых были представители культуры, известные актеры и зрители. Ярема нечасто появляется на публике вместе с дедушкой, поэтому их совместное появление привлекло внимание. За это время парень заметно подрос и теперь даже выше Богдана Бенюка. Для праздничного вечера оба выбрали костюмы.

Бенюк — народный артист Украины, актёр Национального академического драматического театра имени Ивана Франко и руководитель Киевского академического драматического театра на Подоле. Его внук также знаком со сценой не только как зритель.

Внук Бенюка начал играть в театре ещё в детстве

Ярема Пидгора впервые вышел на сцену вместе с дедушкой в июле 2017 года. Тогда ему было шесть лет. Мальчик получил роль Берта в постановке «Все мои сыновья» по пьесе американского драматурга Артура Миллера. Этот спектакль стал для Яремы одним из первых шагов в театре. Он играл рядом с Богданом Бенюком, имеющим многолетний актерский опыт. Тогда участие мальчика в постановке привлекло внимание к его первым сценическим попыткам.

В 2019 году спектакль «Все мои сыновья» отправился на гастроли в Ивано-Франковск. Ярема Пидгора также был указан среди актёров постановки. В Театре Франко его называли одним из самых молодых актеров. С тех пор прошло несколько лет, и теперь Ярема уже подросток. Его появление рядом с дедушкой на юбилейном вечере театра напомнило об их совместной работе на сцене.

Театр Леси Украинки отпраздновал 100-летие

Праздничный вечер, посвященный столетию театра имени Леси Украинки, состоялся 22 октября. Главным событием стало театральное ревю «Этот миг и есть твоя жизнь». На празднование пришли сотни гостей, в том числе министр культуры Татьяна Бережная и известные украинские актеры. В нем были представлены праздничная атмосфера, выступления и гости юбилейного вечера.

Среди участников ревю была и народная артистка Украины Лариса Кадочникова — одна из известных актрис театра. Она вышла на сцену, держа за руку Бориса Вознюка, народного артиста Украины и актера труппы театра. Таким образом театр отметил важную дату вместе с представителями нескольких поколений украинской сцены. А для Богдана Бенюка этот вечер стал ещё и поводом появиться на публике вместе с внуком, который уже имеет собственный опыт работы в театре.

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