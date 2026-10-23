Украинская спринтерша Диана Гончаренко вышла замуж за рекордсмена Украины

О браке Дианы Гончаренко и Александра Погорилка стало известно после того, как спортсмены опубликовали совместные фотографии в своих соцсетях. Кадрами со свадьбы они поделились в Instagram, подписав их: «Наш особенный день». Пара не скрывала своих отношений. Влюбленные регулярно публиковали совместные фото, поэтому их подписчики могли следить за развитием их истории.

Ещё в июне 2026 года Диана публиковала фотографии с девичника. Тогда стало ясно, что пара готовится к свадьбе. Однако точную дату церемонии спортсмены не разглашали. Свадьба состоялась в конце августа. После торжества молодожёны решили поделиться фотографиями с подписчиками.

Что известно о Диане Гончаренко

Диане Гончаренко 22 года. Она родом из Сум и выступает в беге на короткие дистанции — 60 и 100 метров. Спортсменка неоднократно становилась чемпионкой Украины в этих дисциплинах.

До легкой атлетики Диана занималась акробатикой. Впоследствии она сосредоточилась на спринте и начала выступать на национальных и международных соревнованиях. В её спортивном послужном списке — участие в Европейских играх и чемпионате Европы среди юниоров. Гончаренко продолжает представлять Украину в легкоатлетических дисциплинах.

Александр Погорилко — рекордсмен Украины

Александру Погорилку 26 лет. Он специализируется на беге на 400 метров и выступает за национальную сборную Украины. В 2025 году легкоатлет установил рекорд Украины на этой дистанции. Он преодолел 400 метров за 44,81 секунды.

Погорилко входит в число ведущих украинских бегунов на своей дистанции и представляет страну на международных соревнованиях. Теперь спортсмены совместили личную жизнь с общим увлечением легкой атлетикой. Их свадьба стала ещё одним радостным событием в украинском спортивном сообществе.

Недавно женился и Михаил Кохан

Диана Гончаренко и Александр Погорилко — не единственная спортивная пара, которая недавно отпраздновала свадьбу. Ранее женился украинский метатель молота Михаил Кохан, завоевавший бронзовую медаль на Олимпийских играх. Его избранницей стала Анна, которая на шесть лет старше спортсмена. О бракосочетании Кохана также сообщали украинские спортивные СМИ. Фотографии молодоженов были опубликованы в Instagram.