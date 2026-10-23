Календарь Pirelli 2027 впервые за 53-летнюю историю проекта выбрал Индию главным фоном для съемок. В новом выпуске показаны узкие улицы Старого Дели, современный силуэт Мумбаи и зеленые ландшафты Раджастхана, сообщает ANSA English.

Два фотографических подхода

Над календарем работали два фотографа — Сёльве Сундсбё, который также участвовал в прошлогоднем выпуске, и Авани Рай. По описанию ANSA, их работы сочетают портретную фотографию и поп-стрит-арт.

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Авани Рай пошла по профессиональному пути своего отца Рагху Рая, которого ANSA называет мастером индийской фотографии. Он умер в конце апреля, через несколько месяцев после того, как согласился выполнить заказ на съемки для календаря 2027 года.

Индия в центре проекта

После смерти Рагху Рая концепцию календаря адаптировали так, чтобы Индия оставалась центральной темой проекта. Днем ранее в Нью-Дели Pirelli также объявила о соглашении с индийской компанией BKT по производству 800 тысяч премиальных шин к 2030 году.

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