Kalendarz Pirelli 2027 po raz pierwszy w 53-letniej historii projektu wybrał Indie jako główne tło sesji zdjęciowych. W nowym wydaniu pokazano wąskie uliczki Starego Delhi, nowoczesną panoramę Mumbaju oraz zielone krajobrazy Radżastanu — informuje ANSA English.

Dwa podejścia fotograficzne

Nad kalendarzem pracowało dwoje fotografów — Sølve Sundsbø, który współtworzył również zeszłoroczne wydanie, oraz Avani Rai. Według opisu ANSA ich prace łączą fotografię portretową i pop-art uliczny.

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Avani Rai poszła zawodową drogą swojego ojca, Raghu Raia, którego ANSA nazywa mistrzem indyjskiej fotografii. Zmarł on pod koniec kwietnia, kilka miesięcy po tym, jak zgodził się przyjąć zlecenie na sesję zdjęciową do kalendarza na 2027 rok.

Indie w centrum projektu

Po śmierci Raghu Raia koncepcję kalendarza dostosowano tak, aby Indie pozostały głównym tematem projektu. Dzień wcześniej w Nowym Delhi Pirelli ogłosiło również umowę z indyjską firmą BKT dotyczącą produkcji 800 tys. opon premium do 2030 roku.

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