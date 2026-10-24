W Jerozolimie w Izraelu od 5 do 12 listopada odbędzie się 27. Międzynarodowy Festiwal Udu pod egidą Confederation House. Jak informuje „Jerusalem Post”, do programu dodano drugi występ izraelskiego muzyka rockowego Dudu Tassy i brytyjskiego gitarzysty Radiohead Jonny’ego Greenwooda po wysokim popycie na bilety na pierwszy koncert.

Pierwszy koncert Tassy i Greenwooda zaplanowano na 5 listopada o godz. 21:00 w Jerusalem Theatre. Dodatkowy występ odbędzie się w tym samym miejscu 6 listopada o godz. 12:45. Muzycy wykonają utwory ze wspólnego albumu Jarak Qaribak, wydanego w 2023 roku, a także kompozycje z projektów Al-Kuwaiti Tassy.

Program festiwalu

W występie Tassy i Greenwooda weźmie również udział 15 instrumentalistów i dwoje wokalistów. Część programu opiera się na muzyce pisanej i wykonywanej przez dziadka oraz stryjecznego dziadka Tassy — Dauda i Sallega al-Kuwaitich.

Wśród międzynarodowych gości festiwalu będą greccy wokaliści Babis Tsertos i Areti Ketime. Zaprezentują muzykę w gatunkach rebetiko i smyrneika, związanych z grecką tradycją ludową.

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Muzyka indyjska i zakończenie festiwalu

10 listopada w Jerusalem Theatre wystąpi indyjskie trio Triveni: wykonawca na bambusowym flecie bansuri Rakesh Chaurasia, sitarzysta Purbayan Chatterjee oraz tablista Ojas Adhiya. Tego samego dnia w teatrze Khan zaplanowano koncert perkusisty Itamara Doariego.

7 listopada skrzypek i wykonawca na udzie Taisir Elias zagra program klasycznej muzyki arabskiej wraz z mandolinistą Shmuelem Elbazem. 8 listopada wystąpią pianista jazzowy Omri Mor oraz perkusista i wokalista Shlomo Bar. 11 listopada na festiwalu zaplanowano również występ Shlomiego Shabana, wykonawcy na kemancze Marka Eliyahu oraz tria Kadosh Brothers.

12 listopada choreografka Orly Portal zaprezentuje spektakl taneczny Rite of Spring, inspirowany twórczością syryjsko-egipskiego muzyka Farida al-Atrasha. Finałowym występem festiwalu będzie koncert zespołu Teapacks przy wsparciu The Hafla and Hora Orchestra.

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