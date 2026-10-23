Do obwodu odeskiego przyleciało z Turcji 85 młodych flamingów różowych

Do Narodowego Parku Przyrodniczego „Tuzliwskie Limany” przyleciało stado liczące 85 młodych flamingów różowych. Ptaki przybyły z tureckiego jeziora Tuz w połowie października.

Według danych parku narodowego w 2026 roku na jeziorze Tuz urodziło się około 12 800 piskląt flamingów — to najwyższy wynik w ciągu ostatnich pięciu lat. Migracja młodych ptaków rozpoczęła się pod koniec lata.

W parku narodowym przypuszcza się, że drogę do ukraińskiego wybrzeża flamingom mogły wskazać dorosłe ptaki, które wcześniej odwiedzały już limany tuzliwskie.

Z powodu wojny różowe flamingi nie mogły w ostatnich latach z powodzeniem rozmnażać się w obwodzie odeskim. Wyjątkiem był rok 2023, kiedy to pojawiło się tu około 200 piskląt.

Źródło: Narodowy Park Przyrodniczy „Zatoki Tuzliwskie”.

Białe bociany, które coraz częściej szukają pożywienia na wysypiskach śmieci, mają szybki dostęp do kalorycznego pokarmu, jednak taka dieta może negatywnie wpływać na ich zdrowie. Do takiego wniosku doszli europejscy naukowcy, którzy badają zmiany w zachowaniu tych ptaków.

Do gniazda na terenie Narodowego Parku Przyrodniczego „Pyriatynski”, gdzie 2 kwietnia utworzyła się nowa para bocianów – Kvitka i Lel, w dniach 5–6 kwietnia powrócili poprzedni właściciele – Odarka i Hrycyk.

Na dworcu autobusowym w Dunajowcach w obwodzie chmielnickim osiedlił się bocian o imieniu Ostap. Ptak od prawie pół roku mieszka na terenie i w budynku dworca, gdzie przyciąga uwagę i bawi pasażerów. Opiekę nad ptakiem sprawuje kierownik dworca autobusowego.

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