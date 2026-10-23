В Одесскую область из Турции прилетели 85 молодых розовых фламинго

В национальный природный парк «Тузловские лиманы» прилетела стая из 85 молодых розовых фламинго. Птицы прибыли с турецкого озера Туз в середине октября.

По данным национального парка, в 2026 году на озере Туз родилось около 12 800 птенцов фламинго — это самый высокий показатель за последние пять лет. Миграция молодых птиц началась в конце лета.

В национальном парке предполагают, что путь к украинскому побережью фламинго могли показать взрослые птицы, которые ранее уже посещали Тузловские лиманы.

Из-за войны розовые фламинго в последние годы не могли успешно размножаться в Одесской области. Исключением стал 2023 год, когда здесь появилось около 200 птенцов.

Источник: Национальный природный парк «Тузловские лиманы».

Белые аисты, которые всё чаще ищут пищу на свалках, получают быстрый доступ к калорийной пище, однако такой рацион может негативно влиять на их здоровье. К такому выводу пришли европейские исследователи, изучающие изменения в поведении этих птиц.

К гнезду на территории национального природного парка «Пирятинский», где 2 апреля образовалась новая пара аистов — Квитка и Лель, 5–6 апреля вернулись прежние обитатели — Одарка и Грицик.

На автовокзале в Дунаевцах Хмельницкой области поселился аист по имени Остап. Птица уже почти полгода живет на территории и в помещении вокзала, где привлекает внимание и развлекает пассажиров. За пернатым ухаживает руководитель автовокзала.

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