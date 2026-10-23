В Одесскую область из Турции прилетели 85 молодых розовых фламинго
В национальный природный парк «Тузловские лиманы» прилетела стая из 85 молодых розовых фламинго. Птицы прибыли с турецкого озера Туз в середине октября.
По данным национального парка, в 2026 году на озере Туз родилось около 12 800 птенцов фламинго — это самый высокий показатель за последние пять лет. Миграция молодых птиц началась в конце лета.
В национальном парке предполагают, что путь к украинскому побережью фламинго могли показать взрослые птицы, которые ранее уже посещали Тузловские лиманы.
Из-за войны розовые фламинго в последние годы не могли успешно размножаться в Одесской области. Исключением стал 2023 год, когда здесь появилось около 200 птенцов.
Источник: Национальный природный парк «Тузловские лиманы».
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