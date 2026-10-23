Гайтана показала сумочку, которую собственноручно связала крючком

Певица Гайтана Эссами рассказала о своём необычном хобби — вязании крючком. Артистка призналась, что это занятие помогает ей успокоить мысли и стало своеобразной медитацией.

Сделанные своими руками сумочки Гайтана берет с собой в поезда, самолеты, аэропорты и даже в убежища. Одну из зеленых сумочек после концерта в Киеве она передала на благотворительный аукцион.

Теперь певица планирует завести традицию — после каждого концерта выставлять на благотворительные аукционы не только вещи с автографом, но и изделия, созданные собственноручно.

Источник: Instagram Гайтаны.

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