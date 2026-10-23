Gaitana pokazała torebkę, którą własnoręcznie wykonała na szydełku

Piosenkarka Gaitana Essami opowiedziała o swoim niezwykłym hobby — szydełkowaniu. Artystka wyznała, że zajęcie to pomaga jej uspokoić myśli i stało się dla niej swego rodzaju medytacją.

Torebki wykonane własnoręcznie Gajtana zabiera ze sobą do pociągów, samolotów, na lotniska, a nawet do schronów. Jedną z zielonych torebek po koncercie w Kijowie przekazała na aukcję charytatywną.

Teraz piosenkarka planuje zapoczątkować tradycję — po każdym koncercie wystawiać na aukcje charytatywne nie tylko przedmioty z autografem, ale także własnoręcznie wykonane rękodzieła.

Źródło: Instagram Gajtany.

Ukraińska piosenkarka Gajtana podzieliła się z fanami nowym prywatnym zdjęciem ze swoją jedyną córką, Safir-Nicole. Artystka, która od dłuższego czasu mieszka za granicą, rzadko publikuje zdjęcia z rodziną, dlatego ujęcie to wywołało żywą reakcję wśród fanów.

Wcześniej artysta ludowy Ukrainy Iwo Bobul po raz pierwszy pojawił się publicznie wraz z żoną Natalią i młodszym synem Daniłem. Rodzina odwiedziła koncert „Platformy Muzycznej”, gdzie artysta postanowił zapoznać bliskich ze swoją działalnością twórczą.

Artysta ludowy Ukrainy Iwo Bobul po raz pierwszy wyjaśnił, że utrata wagi była jego świadomą decyzją, a nie konsekwencją problemów zdrowotnych.



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